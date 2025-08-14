Notícias ao Minuto
Treze crianças e um adulto ficaram feridos, tendo sete vítimas sido levadas para o hospital com ferimentos leves

Reino Unido: crianças ficam feridas após montanha-russa sair de trilho

© Reprodução / WNS

Rafael Damas
14/08/2025 14:12 ‧ há 3 horas por Rafael Damas

Nesta quarta-feira (13), treze crianças e um adulto ficaram com ferimentos depois de uma montanha-russa sair do trilho em um parque em Porthcawl, no País de Gales.

 

De acordo com o que a Sky News, os serviços de emergência foram chamados por volta das 18 horas, tendo "sete vítimas sido hospitalizadas para um melhor tratamento."

Imagens nas redes sociais mostram a infraestrutura caída, assim como vários adultos ajudando a retirar pessoas do brinquedo.

Segundo um comunicado publicado no site do parque, as autoridades pediram que as portas estivessem encerradas pelo menos durante esta quinta-feira (14), para que as diligências se realizassem.

No mês passado, o Parque Coney Beach Porthcawl, que existe há mais de 100 anos, anunciou que esta temporada seria a última e que encerrariam portas definitivamente em outubro.

