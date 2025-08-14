Reino Unido: crianças ficam feridas após montanha-russa sair de trilho

Nesta quarta-feira (13), treze crianças e um adulto ficaram com ferimentos depois de uma montanha-russa sair do trilho em um parque em Porthcawl, no País de Gales.
De acordo com o que a Sky News, os serviços de emergência foram chamados por volta das 18 horas, tendo "sete vítimas sido hospitalizadas para um melhor tratamento."
Imagens nas redes sociais mostram a infraestrutura caída, assim como vários adultos ajudando a retirar pessoas do brinquedo.
Porthcawl fair. pic.twitter.com/uj1Z5QUL5C— General 88 (@bridgemaster88) August 13, 2025
Segundo um comunicado publicado no site do parque, as autoridades pediram que as portas estivessem encerradas pelo menos durante esta quinta-feira (14), para que as diligências se realizassem.
No mês passado, o Parque Coney Beach Porthcawl, que existe há mais de 100 anos, anunciou que esta temporada seria a última e que encerrariam portas definitivamente em outubro.