Coelhos 'demônio' nos EUA: realidade ou Inteligência Artificial?

As fotografias que andam circulando as redes sociais mostram coelhos com algo semelhante a 'chifres' ou 'tentáculos' saindo do seu corpo. Nos comentários há quem lhes chame "frankensteins", "zombies" ou até mesmo "coelhos demônio".

"É assim que os filmes de zombies começam", diz um comentário no Instagram.

Apesar da especulação, as imagens são reais e não fruto da inteligência artificial como alguns acusam. Retratam coelhos no estado norte-americano do Colorado, que, segundo a organização de vida selvagem local, sofrem do vírus do Papiloma de Shope.

A doença é relativamente inofensiva e é encontrada, maioritariamente, no centro-oeste dos Estados Unidos, segundo a porta-voz da organização Kara Van Hoose.

Doença não afeta seres humanos nem outros animais

Por norma, o vírus é mais visível durante o verão quando as pulgas e carrapatos estão mais ativos e, assim, contaminam os coelhos. Encontrar um destes animais com a doença não é anormal, segundo a organização.

O vírus pode espalhar-se através de contato entre coelhos, mas outras espécies, como cães, gatos e até os seres humanos são imunes à doença.

Contudo, a organização alerta que é melhor prevenir e aconselham a não se tocar nos coelhos infectados.

Os 'chifres' não machucam os coelhos infectados

Quanto aos próprios animais, os veterinários dizem que os 'chifres' não machucam o animal (são semelhantes a uma verruga em um ser humano) a não ser que cresçam em zonas sensíveis como os olhos ou a boca, ou interfiram com a capacidade do coelho de comer.

Os 'chifres' acabam desaparecendo naturalmente, depois de o sistema imunológico do coelho combater o vírus e é raro que um coelho bravo precise de tratamento. Já os de estimação correm algum perigo de vida se infectados e, por isso, devem ser levados rapidamente a um veterinário.

A doença não é novidade. Cientificamente só foi registada em 1931, mas antes disso já era conhecida, pelo menos, por caçadores.

Aliás, especula-se que esta doença tenha originado o mito centenário do "jackalope": lebres com chifres, semelhantes aos de veado.