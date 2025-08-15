Deslizamento de terra na Índia mata 60 pessoas e deixa 200 desaparecidos

© Shailesh Andrade/Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 200 estão desaparecidas devido aos deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na Caxemira, região administrada pela Índia. A tragédia foi confirmada pela Reuters, nesta sexta-feira (15).

A maioria das mortes, incluindo oito crianças, ocorreu na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão. Trata-se do segundo desastre ambiental na região do Himalaia em pouco mais de uma semana.

As vítimas morreram nos "desabamentos de suas casas ou quando seus veículos ficaram presos em deslizamentos de terra", disse um porta-voz da Reuters.

Equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes. Os agentes utilizam pás e escavadeiras para a remoção de pedras e dos escombros provenientes das residências que foram derrubadas pela água.

"Ouvimos um estrondo enorme, seguido por uma enchente repentina e neve derretida. As pessoas gritavam e algumas delas caíram no rio Chenab. Outras ficaram soterradas sob os escombros", disse Rakesh Sharma, um peregrino ferido.

O Himalaia é propenso a inundações e deslizamentos de terra. No entanto, alguns cientistas afirmam que a intensidade e a frequência desses eventos estão aumentando devido às mudanças climáticas.