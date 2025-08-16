Trump e Putin falam em progresso sobre Ucrânia, mas mantêm indefinição

© Getty

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram nesta sexta-feira (15), em Anchorage, no Alasca, no primeiro encontro oficial desde 2019. Após 2 horas e 40 minutos de conversas, os dois líderes declararam que estão em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, mas não apresentaram prazos nem detalharam os termos de uma possível trégua.

Trump afirmou que ainda não há consenso: “Não há um acordo até haver um acordo. Grande progresso hoje, mas não chegamos lá ainda”. O presidente norte-americano acrescentou que pretende consultar a Otan e o presidente ucraniano Volodimir Zelenski antes de qualquer decisão.

Putin classificou a guerra como uma “tragédia” e disse que foi firmado um entendimento inicial para “pavimentar o caminho para a paz”, sem especificar medidas concretas. O russo também ressaltou a importância de Kiev e da Europa não “torpedearem os esforços” de negociação.

A reunião contou com a participação de ministros e assessores de ambos os países. Foi o primeiro encontro bilateral entre Trump e Putin desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Nenhum dos presidentes mencionou sanções ou um cessar-fogo imediato. Também não houve representantes da Ucrânia ou da União Europeia na reunião. Segundo Trump, novos encontros devem ocorrer em breve.

REPORTER: President Putin, will you stop killing civilians?



PUTIN: *taps ear* pic.twitter.com/0hFrn7VjiI — Aaron Rupar (@atrupar) August 15, 2025