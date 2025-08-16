Notícias ao Minuto
Procurar

Trump e Putin falam em progresso sobre Ucrânia, mas mantêm indefinição

Em pronunciamento conjunto, líderes dos EUA e da Rússia afirmaram nesta sexta-feira (15) que trabalham por um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, mas não apresentaram detalhes nem prazos para a possível trégua.

Trump e Putin falam em progresso sobre Ucrânia, mas mantêm indefinição

© Getty

Notícias ao Minuto
16/08/2025 03:54 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Trump -Putin

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram nesta sexta-feira (15), em Anchorage, no Alasca, no primeiro encontro oficial desde 2019. Após 2 horas e 40 minutos de conversas, os dois líderes declararam que estão em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, mas não apresentaram prazos nem detalharam os termos de uma possível trégua.

 

Trump afirmou que ainda não há consenso: “Não há um acordo até haver um acordo. Grande progresso hoje, mas não chegamos lá ainda”. O presidente norte-americano acrescentou que pretende consultar a Otan e o presidente ucraniano Volodimir Zelenski antes de qualquer decisão.

Putin classificou a guerra como uma “tragédia” e disse que foi firmado um entendimento inicial para “pavimentar o caminho para a paz”, sem especificar medidas concretas. O russo também ressaltou a importância de Kiev e da Europa não “torpedearem os esforços” de negociação.

A reunião contou com a participação de ministros e assessores de ambos os países. Foi o primeiro encontro bilateral entre Trump e Putin desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Nenhum dos presidentes mencionou sanções ou um cessar-fogo imediato. Também não houve representantes da Ucrânia ou da União Europeia na reunião. Segundo Trump, novos encontros devem ocorrer em breve.

Rússia prepara teste de míssil nuclear enquanto Trump se reúne com Putin

Rússia prepara teste de míssil nuclear enquanto Trump se reúne com Putin

Teste do míssil Burevestnik vai acontecer no arquipélago de Novaya Zemlya, que fica no Mar de Barents

Folhapress | 18:00 - 15/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você