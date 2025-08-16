Notícias ao Minuto
Procurar

“Quando vai parar de matar civis?”, pergunta repórter a Putin no Alasca

Durante chegada ao Alasca para encontro com Donald Trump, Vladimir Putin foi alvo de perguntas incisivas sobre a guerra. O presidente russo não respondeu e limitou-se a gestos antes de seguir para o carro oficial ao lado do líder americano

“Quando vai parar de matar civis?”, pergunta repórter a Putin no Alasca

© Getty

Notícias ao Minuto
16/08/2025 04:39 ‧ há 48 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Putin e Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi alvo de perguntas diretas de uma repórter ao desembarcar no Alasca, onde se encontrou nesta sexta-feira (15) com Donald Trump para tratar de negociações sobre a guerra na Ucrânia.

 

Após descer do avião presidencial, Putin e Trump trocaram cumprimentos, sorriram e posaram para fotos. Nesse momento, uma jornalista questionou o líder russo sobre a possibilidade de aceitar um cessar-fogo, quando deixaria de subestimar a Ucrânia e “quando ele vai parar de matar civis”.

Diante do último questionamento, Putin reagiu com um gesto de mãos e ombros, sinalizando que não compreendia. Logo em seguida, virou-se para Trump e iniciou uma breve conversa. Minutos depois, ambos seguiram para o carro oficial, de onde o presidente russo ainda foi visto sorridente e acenando.

Trump e Putin falam em progresso sobre Ucrânia, mas mantêm indefinição

Trump e Putin falam em progresso sobre Ucrânia, mas mantêm indefinição

Em pronunciamento conjunto, líderes dos EUA e da Rússia afirmaram nesta sexta-feira (15) que trabalham por um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, mas não apresentaram detalhes nem prazos para a possível trégua.

Notícias ao Minuto | 03:54 - 16/08/2025

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você