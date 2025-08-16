“Quando vai parar de matar civis?”, pergunta repórter a Putin no Alasca

© Getty

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi alvo de perguntas diretas de uma repórter ao desembarcar no Alasca, onde se encontrou nesta sexta-feira (15) com Donald Trump para tratar de negociações sobre a guerra na Ucrânia.

Após descer do avião presidencial, Putin e Trump trocaram cumprimentos, sorriram e posaram para fotos. Nesse momento, uma jornalista questionou o líder russo sobre a possibilidade de aceitar um cessar-fogo, quando deixaria de subestimar a Ucrânia e “quando ele vai parar de matar civis”.

Diante do último questionamento, Putin reagiu com um gesto de mãos e ombros, sinalizando que não compreendia. Logo em seguida, virou-se para Trump e iniciou uma breve conversa. Minutos depois, ambos seguiram para o carro oficial, de onde o presidente russo ainda foi visto sorridente e acenando.

REPORTER: President Putin, will you stop killing civilians?



PUTIN: *taps ear* pic.twitter.com/0hFrn7VjiI — Aaron Rupar (@atrupar) August 15, 2025