Governo dos EUA recua e desiste de controlar a polícia de Washington

Após ação judicial movida pelas autoridades locais, o Departamento de Justiça voltou atrás na decisão de Donald Trump de assumir o comando da Polícia de Washington D.C., medida criticada por prefeitos democratas e considerada uma “tomada hostil”

16/08/2025 05:42 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O governo dos Estados Unidos desistiu de assumir o controle da Polícia de Washington D.C. após as autoridades locais entrarem na Justiça contra a nomeação do diretor da Agência de Combate às Drogas (DEA) para chefiar a segurança da capital.

 

A decisão foi anunciada na sexta-feira (15) pelo Departamento de Justiça, depois que o procurador-geral do Distrito de Columbia, Brian Schwalb, processou a administração do presidente Donald Trump. Segundo ele, a medida representava uma “tomada hostil” da polícia local como parte da campanha republicana contra o crime.

Schwalb e a prefeita de Washington, Muriel Bowser, classificaram o recuo como “uma vitória” em coletiva de imprensa. A mudança de posição ocorreu após audiência conduzida pela juíza distrital Ana Reyes, que sugeriu um acordo para evitar a suspensão definitiva da medida.

Na segunda-feira anterior, Trump havia declarado “Emergência de Segurança Pública”, assumido o comando da polícia da capital e anunciado o envio de cerca de 800 soldados da Guarda Nacional com base em uma cláusula da Lei da Autonomia Municipal.

A decisão foi alvo de críticas, já que Washington registra atualmente os menores índices de homicídio em décadas. Trump também ameaçou adotar medidas semelhantes em outras cidades governadas por prefeitos democratas.

O republicano também afirmou que a legislação eventualmente aprovada se aplicaria apenas à capital, mas também poderia ser usada como modelo para outras cidades -ele já citou Chicago, uma cidade tradicionalmente democrata, como exemplo de local que falhou em combater a criminalidade.

Folhapress | 04:50 - 14/08/2025

