Governo dos EUA recua e desiste de controlar a polícia de Washington

© Lusa

O governo dos Estados Unidos desistiu de assumir o controle da Polícia de Washington D.C. após as autoridades locais entrarem na Justiça contra a nomeação do diretor da Agência de Combate às Drogas (DEA) para chefiar a segurança da capital.

A decisão foi anunciada na sexta-feira (15) pelo Departamento de Justiça, depois que o procurador-geral do Distrito de Columbia, Brian Schwalb, processou a administração do presidente Donald Trump. Segundo ele, a medida representava uma “tomada hostil” da polícia local como parte da campanha republicana contra o crime.

Schwalb e a prefeita de Washington, Muriel Bowser, classificaram o recuo como “uma vitória” em coletiva de imprensa. A mudança de posição ocorreu após audiência conduzida pela juíza distrital Ana Reyes, que sugeriu um acordo para evitar a suspensão definitiva da medida.

Na segunda-feira anterior, Trump havia declarado “Emergência de Segurança Pública”, assumido o comando da polícia da capital e anunciado o envio de cerca de 800 soldados da Guarda Nacional com base em uma cláusula da Lei da Autonomia Municipal.

A decisão foi alvo de críticas, já que Washington registra atualmente os menores índices de homicídio em décadas. Trump também ameaçou adotar medidas semelhantes em outras cidades governadas por prefeitos democratas.