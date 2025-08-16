Notícias ao Minuto
Tornado de fogo é registrado em incêndio em Portugal; veja as imagens

Um raro tornado de fogo surgiu durante os incêndios florestais em Portugal, intensificando a crise que já consumiu 75 mil hectares. O fenômeno ocorreu em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, e assustou moradores e bombeiros

© Reproduação Facebook/ Meteo Trás os Montes - Portugal

© Reproduação Facebook/ Meteo Trás os Montes - Portugal

16/08/2025 06:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Incêndios

Um fenômeno raro voltou a ser registrado em Portugal durante os incêndios florestais que atingem o país. Na noite de sexta-feira, 15 de agosto, moradores de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, flagraram a formação de um tornado de fogo — redemoinho de chamas que se ergueu no meio da vegetação em chamas e foi compartilhado em vídeos nas redes sociais.

 

O chamado “tornado de fogo” ocorre quando o calor extremo de um incêndio aquece o ar ao redor, provocando movimentos circulares que formam um vórtice. Esse redemoinho pode carregar não apenas fogo, mas também cinzas e detritos, aumentando os riscos para moradores e equipes de combate.

O incêndio que deu origem ao fenômeno começou na madrugada de quarta-feira, 13, em Vila Boa, município de Sátão, no distrito de Viseu. No mesmo dia, as chamas se espalharam para os concelhos vizinhos de Sernancelhe e Aguiar da Beira.

Esse não foi o primeiro episódio do tipo neste verão europeu. No sábado, 9 de agosto, outro tornado de fogo já havia sido registrado em Moimenta da Beira, também no distrito de Viseu, em um incêndio que durou mais de 24 horas e chegou a colocar casas em risco.

A onda de incêndios levou o governo português a prolongar até domingo, 17 de agosto, a situação de alerta nacional, vigente desde 2 de agosto. A decisão foi anunciada pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que destacou a manutenção de todas as restrições de atividades de risco em áreas rurais.

Segundo dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), divulgados no dia 14, cerca de 75 mil hectares já foram consumidos pelas chamas em 2025, sendo mais da metade apenas nas últimas três semanas. Trata-se da segunda maior área queimada desde 2017, ano da tragédia de Pedrógão Grande, quando mais de 60 pessoas morreram em um único incêndio.

Até o momento, os fogos já provocaram uma vítima fatal: Carlos Dâmaso, ex-prefeito da freguesia de Vila Franca do Deão, que não resistiu após ser atingido pelas chamas. A morte mobilizou manifestações de pesar de autoridades portuguesas, incluindo o presidente da República, o governo e diferentes partidos políticos.

