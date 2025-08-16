Notícias ao Minuto
Após conversa de mais de uma hora com Donald Trump, o presidente ucraniano confirmou encontro em Washington para discutir a guerra. Zelensky defendeu que os EUA são essenciais nas negociações e apoiou uma reunião tripartite com Rússia e Europa

Após encontro com Putin, Trump e Zelensky conversam por telefone

© Getty

16/08/2025 06:46 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Ucrânia/Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por cerca de uma hora neste sábado (16) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a reunião deste com o líder russo, Vladimir Putin, em Anchorage, no Alasca.

 

Em publicação no X (antigo Twitter), Zelensky afirmou que apoia a proposta de Trump para uma reunião conjunta entre Ucrânia, EUA e Rússia. “Tivemos uma conversa longa e substancial”, escreveu o ucraniano.

Depois da ligação individual, Trump e Zelensky também participaram de uma chamada com líderes europeus que durou cerca de meia hora. Ao todo, as conversas se estenderam por mais de uma hora e meia.

Segundo Zelensky, os EUA desempenham um papel fundamental para o avanço das negociações. Ele destacou que Trump compartilhou os principais pontos discutidos com Putin e reforçou que a Ucrânia está disposta a trabalhar intensamente pela paz. O presidente ucraniano confirmou ainda que viajará a Washington na segunda-feira (18) para aprofundar as tratativas.

Na rede Truth Social, Trump declarou que a reunião com Putin foi “muito positiva” e que também manteve boas conversas com Zelensky e líderes europeus, incluindo o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Trump ressaltou que o objetivo deve ser um acordo de paz definitivo, e não apenas um cessar-fogo temporário. Ele defendeu ainda que os países europeus participem ativamente de todas as etapas das negociações para garantir a segurança regional.

Em pronunciamento conjunto, líderes dos EUA e da Rússia afirmaram nesta sexta-feira (15) que trabalham por um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, mas não apresentaram detalhes nem prazos para a possível trégua.

