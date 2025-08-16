Após encontro com Putin, Trump e Zelensky conversam por telefone

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por cerca de uma hora neste sábado (16) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a reunião deste com o líder russo, Vladimir Putin, em Anchorage, no Alasca.
Em publicação no X (antigo Twitter), Zelensky afirmou que apoia a proposta de Trump para uma reunião conjunta entre Ucrânia, EUA e Rússia. “Tivemos uma conversa longa e substancial”, escreveu o ucraniano.
Depois da ligação individual, Trump e Zelensky também participaram de uma chamada com líderes europeus que durou cerca de meia hora. Ao todo, as conversas se estenderam por mais de uma hora e meia.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Segundo Zelensky, os EUA desempenham um papel fundamental para o avanço das negociações. Ele destacou que Trump compartilhou os principais pontos discutidos com Putin e reforçou que a Ucrânia está disposta a trabalhar intensamente pela paz. O presidente ucraniano confirmou ainda que viajará a Washington na segunda-feira (18) para aprofundar as tratativas.
Na rede Truth Social, Trump declarou que a reunião com Putin foi “muito positiva” e que também manteve boas conversas com Zelensky e líderes europeus, incluindo o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.
Trump ressaltou que o objetivo deve ser um acordo de paz definitivo, e não apenas um cessar-fogo temporário. Ele defendeu ainda que os países europeus participem ativamente de todas as etapas das negociações para garantir a segurança regional.