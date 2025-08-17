O dia em que os EUA compraram o Alasca da Rússia

© Getty Images

Poucos percebem que a Rússia estabeleceu colônias na América do Norte. Mas é fato que, em meados do século XVIII, a Rússia começou a invadir o território do Alasca. Eventualmente, o Império Russo ainda chegou a se firmar no sul da Califórnia. Para ajudar nessa expansão estava a Companhia Russo-Americana, um monopólio comercial centrado no lucrativo comércio de peles. Mas como os russos se estabeleceram no Alasca e por que se sentiram impulsionados a se aventurarem naquele território gelado?

