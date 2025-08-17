Pelo menos 29 feridos após terremoto de magnitude 6,0 na Indonésia

© Reprodução X/ Alexandre

Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,0 atingir a ilha de Sulawesi, na Indonésia, na manhã deste domingo (17). Segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres (BNBP), duas vítimas estão em estado crítico. Até o momento, não há registro de mortes.

O epicentro foi localizado no centro da ilha, a 10 km de profundidade. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o pânico de moradores durante a celebração de uma missa em uma igreja, quando o tremor interrompeu os cânticos e levou fiéis a correrem para fora do templo.

Autoridades locais informaram que 13 dos feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Poso. Além disso, pelo menos 15 réplicas já foram registradas na região.

O episódio ocorre menos de um mês após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa leste da Rússia, provocando alertas de tsunami em diversos países do Pacífico, incluindo Japão, Havaí, Chile e México.

A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica. Em janeiro de 2021, outro tremor, de magnitude 6,2, atingiu Sulawesi e deixou mais de 100 mortos.

Na última semana, um terremoto de magnitude 6,3 já havia sido registrado na província da Papua, no leste do arquipélago.