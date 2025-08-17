Notícias ao Minuto
Pelo menos 29 feridos após terremoto de magnitude 6,0 na Indonésia

Um forte terremoto sacudiu Sulawesi, na Indonésia, neste domingo (17), deixando ao menos 29 feridos, dois em estado crítico. O tremor de 10 km de profundidade gerou pânico em uma igreja durante uma missa. Autoridades registraram 15 réplicas na região

Pelo menos 29 feridos após terremoto de magnitude 6,0 na Indonésia Vídeo
17/08/2025 03:45 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Indonésia

Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,0 atingir a ilha de Sulawesi, na Indonésia, na manhã deste domingo (17). Segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres (BNBP), duas vítimas estão em estado crítico. Até o momento, não há registro de mortes.

 

O epicentro foi localizado no centro da ilha, a 10 km de profundidade. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o pânico de moradores durante a celebração de uma missa em uma igreja, quando o tremor interrompeu os cânticos e levou fiéis a correrem para fora do templo.

Autoridades locais informaram que 13 dos feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Poso. Além disso, pelo menos 15 réplicas já foram registradas na região.

O episódio ocorre menos de um mês após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa leste da Rússia, provocando alertas de tsunami em diversos países do Pacífico, incluindo Japão, Havaí, Chile e México.

A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica. Em janeiro de 2021, outro tremor, de magnitude 6,2, atingiu Sulawesi e deixou mais de 100 mortos.

Na última semana, um terremoto de magnitude 6,3 já havia sido registrado na província da Papua, no leste do arquipélago.

