Oito mortos e quatro desaparecidos após inundações no norte da China

Oito pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas após inundações repentinas atingirem a região da Mongólia Interior, no norte da China, informou neste domingo (18) a agência estatal Xinhua.

Segundo o órgão, 13 pessoas acampavam na área de Urad quando, por volta das 22h de sábado (10h no horário de Brasília), ocorreu uma súbita elevação do nível da água. Uma pessoa foi resgatada com vida na manhã de hoje, enquanto as operações de busca continuam.

O Ministério de Operações de Emergência determinou uma mobilização em larga escala para apoiar os trabalhos de resgate, segundo a emissora estatal CCTV.

Eventos desse tipo são comuns na China durante o verão, quando algumas regiões enfrentam chuvas intensas e outras sofrem com ondas de calor extremo. No início de agosto, tempestades na província de Gansu, no noroeste do país, provocaram 13 mortes. Já em julho, enchentes no norte de Pequim deixaram 44 vítimas fatais.

Especialistas alertam que a intensificação desses desastres está relacionada às mudanças climáticas. A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, fator que contribui para o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos.