Trump quer encontro com Putin e Zelensky já na próxima sexta-feira

Após encontro com Putin no Alasca, Donald Trump revelou a líderes europeus o plano de promover uma reunião trilateral com Zelensky já no dia 22 de agosto. União Europeia manifestou apoio, mas reiterou que Moscou não terá poder de veto sobre a adesão ucraniana

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Notícias ao Minuto
17/08/2025 04:47 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende reunir-se na próxima sexta-feira (22) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

 

Segundo o site norte-americano Axios, Trump revelou a intenção aos líderes europeus após o encontro com Putin, realizado na noite de sexta-feira (15), durante a Cúpula do Alasca.

De acordo com duas fontes que acompanharam a ligação entre Trump, Zelensky e líderes europeus — que durou pouco mais de uma hora —, o presidente americano quer realizar rapidamente uma cúpula trilateral.

Na chamada também participaram Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia; Emmanuel Macron, presidente da França; Friedrich Merz, chanceler da Alemanha; Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido; e Mark Rutte, secretário-geral da Otan.

Ainda segundo o Axios, Putin se mostrou disposto a interromper as operações militares em Zaporíjia e Kherson em troca da retirada das tropas ucranianas do Donbass. A Cúpula do Alasca, realizada na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, terminou sem acordo, apesar de ambos os lados falarem em avanços.

Após três horas de reunião com Putin, Trump afirmou que o fim da guerra depende agora de Zelensky. "Está realmente nas mãos do presidente Zelensky. Os países europeus também precisam se envolver um pouco, mas isso depende dele", disse em entrevista à Fox News.

Líderes europeus declararam-se prontos para apoiar uma futura cúpula trilateral com Trump e Zelensky, mas reforçaram que Moscou não terá poder de veto sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia e à Otan.

"Tal como previsto pelo presidente Trump, o próximo passo deverá incluir negociações com o presidente Zelensky. Estamos prontos para trabalhar em uma cúpula trilateral com apoio europeu", disseram em comunicado conjunto Ursula von der Leyen, António Costa, presidente do Conselho Europeu, além de líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Finlândia, Itália e Polônia.

 

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que a data e o local ainda serão definidos, mas sugeriu que a Europa poderia sediar permanentemente as negociações.

