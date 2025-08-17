Chuvas sazonais no Paquistão deixam quase 350 mortos em quatro dias

© Getty

Chuvas sazonais no Paquistão já deixaram quase 350 mortos desde quinta-feira, segundo autoridades locais. A província de Khyber-Pakhtunkhwa, no norte do país, concentra a maior parte das vítimas e registra ainda ao menos 150 desaparecidos.

As tempestades provocaram enchentes repentinas, deslizamentos de terra e a destruição de vilarejos inteiros. Muitas pessoas morreram arrastadas pelas águas, soterradas em suas casas ou eletrocutadas. Só nessa província, que faz fronteira com o Afeganistão, foram confirmadas 317 mortes em dois dias, quase metade de todas as registradas na atual temporada de chuvas.

No distrito de Buner, cerca de 150 pessoas seguem desaparecidas. “Podem estar presas sob os escombros de suas casas ou ter sido levadas pela correnteza”, afirmou à AFP Asfandyar Khattak, diretor da Autoridade Provincial de Gestão de Desastres.

O Paquistão, quinto país mais populoso do mundo, é um dos mais vulneráveis aos efeitos da crise climática. Sua população de 255 milhões já enfrentou, nos últimos anos, enchentes devastadoras, rompimento de lagos glaciais e secas sem precedentes fenômenos que, segundo cientistas, tendem a se intensificar.

Na China, enchentes repentinas também atingiram a região da Mongólia Interior na noite de sábado, deixando nove mortos e três desaparecidos. Um grupo de 13 pessoas acampava em Urad quando foi surpreendido pela subida brusca das águas. Mais de 700 agentes participam das buscas, mas apenas uma pessoa foi resgatada com vida.