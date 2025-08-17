Ataque a tiros em Nova York mata 3 e fere outros 8, segundo polícia local

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) no bairro do Brooklyn, em Nova York, informou o departamento de polícia da cidade.

De acordo com a corporação, por volta das 3h27 (horário local), agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na avenida Franklin, número 903. No local, dentro de um restaurante chamado Taste of the City, os policiais encontraram diversas vítimas baleadas.

Ao todo, foram identificadas 11 pessoas atingidas, com idades entre 27 e 61 anos -8 homens e 3 mulheres. Três homens morreram: um de 27 anos, outro de 35 e um terceiro cuja idade não foi divulgada. Os demais feridos foram levados a hospitais da região, mas as autoridades não informaram o estado de saúde deles.

A polícia afirmou que o ataque envolveu mais de um atirador. Pelo menos 36 cápsulas de bala foram recolhidas na cena do crime, o que indica o uso de diferentes armas. Um revólver também foi localizado no entorno do local, mas a polícia não ainda confirma se foi usado nesta ação.

Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe a motivação do ataque. Investigadores analisam imagens de câmeras de segurança próximas ao local.

"Não há prisões até agora, e a investigação continua", disse um porta-voz do departamento à revista americana Newsweek. Em entrevista coletiva, um representante da polícia afirmou: "É uma situação terrível, mas vamos investigar e descobrir o que aconteceu".