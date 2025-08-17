Notícias ao Minuto
A Air Canada transporta 130 mil passageiros diariamente e voa diretamente para 180 cidades no mundo todo.

Governo intervém e encerra greve na Air Canada; voos devem ser retomados na noite de domingo

Folhapress
17/08/2025 15:30 ‧ há 20 minutos por Folhapress

Mundo

Air Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Air Canada anunciou a retomada gradual dos voos neste domingo (17), após a intervenção do governo para encerrar a greve de 10 mil comissários de bordo que começou no sábado (16) e paralisou as operações da maior companhia aérea do país.

 

O Conselho Canadense de Relações Industriais "ordenou à Air Canada que retomasse as operações e retornasse todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge ao trabalho até as 14h (15h no horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2025", informou a empresa em um comunicado.
Os voos serão retomados na noite deste domingo, mas a companhia levará vários dias para retornar às operações normais e algumas rotas permanecerão canceladas na próxima semana, alertou a empresa.

A Air Canada transporta 130 mil passageiros diariamente e voa diretamente para 180 cidades no mundo todo. A companhia solicitou que as passageiros confirmem a reserva e que seu voo irá operar antes de ir ao aeroporto.

Os comissários de bordo da Air Canada paralisaram o trabalho na manhã de sábado devido a um conflito salarial.

O Cupe (Sindicato Canadense dos Funcionários Públicos), que representa os trabalhadores, havia declarado que seus membros permaneceriam em greve até que o governo emitisse uma ordem formal para seu retorno ao trabalho.

Além dos aumentos salariais, o sindicato buscou resolver a questão do trabalho em terra não remunerado, inclusive durante o processo de embarque.

"[A decisão] ajudará a garantir que centenas de milhares de canadenses e visitantes em nosso país não sejam impactados devido a voos cancelados", afirmou a ministra do Trabalho, Patty Hajdu.

Os comissários de bordo querem que seus salários se equiparem aos dos concorrentes domésticos menores, segundo Hugh Pouliot, porta-voz do Sindicato Canadense de Funcionários Públicos. De acordo com ele, um comissário novato da Air Canada recebe cerca de três quartos do salário pago a um comissário com experiência semelhante na Air Transat.

Separadamente, os comissários de bordo estão frustrados com a oferta da companhia aérea de um aumento de 8% depois que ela aumentou o salário dos pilotos no ano passado em 26%. Os comissários de bordo veem isso como uma disparidade salarial de gênero porque a maioria são mulheres e a maioria dos pilotos são homens.

A Air Canada diz que ofereceu aos comissários um aumento de 38% ao longo de quatro anos e pagamento em solo "líder do setor".

Pouliot disse que o número é enganoso porque foi calculado usando aumentos em benefícios de saúde, contribuições para pensão e despesas como refeições fora de casa.

"A oferta salarial final deles foi de 8% no primeiro ano, seguida por 3%, 2,75%, 2,5% nos quatro anos seguintes", disse ele. "Com juros compostos, isso é 17,2% ao longo de quatro anos."

A Air Canada obteve receita de US$ 16,1 bilhões no ano passado, com um lucro operacional de US$ 910 milhões. A empresa tinha uma força de trabalho de mais de 41 mil pessoas no final do ano passado.

Paralisação atingiu voos que passariam pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, cinco voos foram suspensos, sendo que dois deles iriam para Toronto e Montreal, no Canadá, e um terceiro, para Buenos Aires, na Argentina

Folhapress | 14:10 - 16/08/2025

