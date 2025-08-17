Governo intervém e encerra greve na Air Canada; voos devem ser retomados na noite de domingo

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Air Canada anunciou a retomada gradual dos voos neste domingo (17), após a intervenção do governo para encerrar a greve de 10 mil comissários de bordo que começou no sábado (16) e paralisou as operações da maior companhia aérea do país.

O Conselho Canadense de Relações Industriais "ordenou à Air Canada que retomasse as operações e retornasse todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge ao trabalho até as 14h (15h no horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2025", informou a empresa em um comunicado.

Os voos serão retomados na noite deste domingo, mas a companhia levará vários dias para retornar às operações normais e algumas rotas permanecerão canceladas na próxima semana, alertou a empresa.

A Air Canada transporta 130 mil passageiros diariamente e voa diretamente para 180 cidades no mundo todo. A companhia solicitou que as passageiros confirmem a reserva e que seu voo irá operar antes de ir ao aeroporto.

Os comissários de bordo da Air Canada paralisaram o trabalho na manhã de sábado devido a um conflito salarial.

O Cupe (Sindicato Canadense dos Funcionários Públicos), que representa os trabalhadores, havia declarado que seus membros permaneceriam em greve até que o governo emitisse uma ordem formal para seu retorno ao trabalho.

Além dos aumentos salariais, o sindicato buscou resolver a questão do trabalho em terra não remunerado, inclusive durante o processo de embarque.

"[A decisão] ajudará a garantir que centenas de milhares de canadenses e visitantes em nosso país não sejam impactados devido a voos cancelados", afirmou a ministra do Trabalho, Patty Hajdu.

Os comissários de bordo querem que seus salários se equiparem aos dos concorrentes domésticos menores, segundo Hugh Pouliot, porta-voz do Sindicato Canadense de Funcionários Públicos. De acordo com ele, um comissário novato da Air Canada recebe cerca de três quartos do salário pago a um comissário com experiência semelhante na Air Transat.

Separadamente, os comissários de bordo estão frustrados com a oferta da companhia aérea de um aumento de 8% depois que ela aumentou o salário dos pilotos no ano passado em 26%. Os comissários de bordo veem isso como uma disparidade salarial de gênero porque a maioria são mulheres e a maioria dos pilotos são homens.

A Air Canada diz que ofereceu aos comissários um aumento de 38% ao longo de quatro anos e pagamento em solo "líder do setor".

Pouliot disse que o número é enganoso porque foi calculado usando aumentos em benefícios de saúde, contribuições para pensão e despesas como refeições fora de casa.

"A oferta salarial final deles foi de 8% no primeiro ano, seguida por 3%, 2,75%, 2,5% nos quatro anos seguintes", disse ele. "Com juros compostos, isso é 17,2% ao longo de quatro anos."

A Air Canada obteve receita de US$ 16,1 bilhões no ano passado, com um lucro operacional de US$ 910 milhões. A empresa tinha uma força de trabalho de mais de 41 mil pessoas no final do ano passado.