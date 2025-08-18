Notícias ao Minuto
Desde a declaração de Yasser Arafat em 1988, o Estado palestino vem acumulando reconhecimentos no cenário internacional. Hoje, três em cada quatro países-membros da ONU já oficializaram apoio, movimento que ganhou novo fôlego após a guerra em Gaza iniciada em 2023

Reconhecimento da Palestina avança e já conta com apoio de 145 países

18/08/2025 05:14

O reconhecimento do Estado palestino vem se expandindo desde a declaração unilateral feita por Yasser Arafat em 1988. Atualmente, ao menos 145 dos 193 países-membros da ONU já reconhecem a Palestina, número que cresceu após a guerra em Gaza iniciada em outubro de 2023.

 

Em novembro de 1988, durante a Primeira Intifada, Arafat proclamou em Argel a criação de um Estado palestino com capital em Jerusalém. Na mesma ocasião, a Argélia se tornou o primeiro país a oficializar o reconhecimento. Nas semanas seguintes, China, Índia, Turquia, quase todos os países árabes, africanos e do bloco soviético adotaram a mesma posição.

Na América Latina, o movimento começou em 2010, quando o Brasil foi pioneiro a reconhecer a Palestina, seguido de Argentina, Bolívia, Equador, Chile, Peru e Uruguai. Venezuela, Cuba, Nicarágua e Costa Rica já haviam dado o mesmo passo, posteriormente acompanhado por Colômbia, Honduras e El Salvador.

No plano internacional, a ofensiva diplomática palestina ganhou força em 2011, quando a Unesco passou a aceitar a Palestina como membro. No ano seguinte, a Assembleia Geral da ONU concedeu ao país o status de Estado observador, abrindo espaço para sua adesão ao Tribunal Penal Internacional em 2015.

A guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, impulsionou novos reconhecimentos. Em 2024, Armênia, quatro países do Caribe (Jamaica, Trinidad e Tobago, Barbados e Bahamas) e quatro europeus (Noruega, Espanha, Irlanda e Eslovênia) oficializaram apoio ao Estado palestino.

França, Canadá e Austrália estudam formalizar o reconhecimento durante a próxima Assembleia da ONU, em setembro, enquanto o Reino Unido condiciona a medida a compromissos de Israel. Portugal e Finlândia também avaliam a decisão.

Apesar dos avanços, potências ocidentais como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul ainda rejeitam o reconhecimento, alinhados ao principal aliado de Israel, que se opõe frontalmente à criação de um Estado palestino.

