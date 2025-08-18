Explosão em fábrica de pólvora na Rússia deixa 20 mortos e 134 feridos

© Reprodução X/ Alf Really

A explosão em uma fábrica de pólvora na região de Ryazan, na Rússia, deixou ao menos 20 mortos e 134 feridos, segundo o último balanço divulgado nesta segunda-feira (18). O incidente ocorreu na sexta-feira (15) e destruiu por completo parte da estrutura do local. Equipes de emergência seguem em busca de sobreviventes.

De acordo com o governador de Ryazan, Pavel Malkov, o caso foi provocado por um incêndio iniciado em uma das oficinas da fábrica. Ainda não está claro, porém, o que deu origem às chamas ou qual era a produção específica do galpão atingido.

Os serviços de emergência informaram pelo Telegram que, entre os feridos, 31 seguem internados em hospitais da região e de Moscou, enquanto outros 103 receberam atendimento ambulatorial.

Fontes oficiais russas não forneceram mais detalhes sobre as causas da explosão, que gerou forte repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos mostrando os primeiros momentos do incêndio e a destruição do prédio.

Veja o vídeo acima.