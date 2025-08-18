Itália apura se detergente contaminado causou mortes de bebês prematuros

© Getty

A morte de dois recém-nascidos prematuros no Hospital San Maurizio, em Bolzano, levou as autoridades sanitárias da Itália a abrir uma investigação urgente sobre um possível surto bacteriano. O que inicialmente se atribuía ao contato humano passou a ter outro foco: um produto de limpeza usado na unidade.

A bactéria Serratia, presente em diferentes ambientes, pode se tornar agressiva em pacientes com baixa imunidade, como bebês prematuros. Segundo o jornal Corriere Dell'Alto Adige, os investigadores chegaram a levantar a hipótese de que uma mãe teria levado o microrganismo para a UTI neonatal. Essa linha de apuração, porém, perdeu força após exames indicarem contaminação no detergente usado para lavar louças no hospital.

Diante da suspeita, o produto foi imediatamente retirado de circulação em todos os hospitais da província de Bolzano. Ainda de acordo com a imprensa italiana, o Núcleo de Antifraudes e Saúde (NAS) dos Carabinieri intensificou as inspeções em unidades médicas da região, enquanto análises laboratoriais buscam confirmar a relação entre o detergente e as infecções. A Procuradoria também estuda a abertura de inquérito por homicídio culposo.

Apesar da gravidade, dez prematuros internados permanecem em estado estável. Para reduzir riscos, gestantes com menos de 32 semanas estão sendo transferidas para o Hospital Santa Chiara, em Trento. Três já foram realocadas, e uma delas deu à luz sem complicações.

As autoridades seguem em alerta para rastrear a origem da contaminação e evitar novos casos.

