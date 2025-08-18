Putin liga para Lula, que reafirma confiança por paz na Ucrânia

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um novo telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, no qual o líder russo compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Putin e Trump se reuniram no Alasca para uma cúpula na última sexta-feira (15).

"Na ligação de cerca de 30 minutos, Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, no Alasca, em 15 de agosto, que avaliou como positiva. Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China", diz a nota do governo brasileiro.

O presidente Lula agradeceu pelo telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações.

Na ligação anterior, feita dias antes da cúpula, Putin mencionou os "recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia", de acordo com o Palácio do Planalto, e "agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema".