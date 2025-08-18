Hamas aceita acordo de tréguas e de libertação de reféns, diz Al Jazeera

© REUTERS/Hatem Khaled

Nesta segunda-feira (18), a rede de televisão Al Jazeera divulgou um reportagem onde uma fonte do Hamas confirmou que o grupo aceitou a proposta de cessar-fogo e libertação dos reféns.

"Nós informamos os mediadores que aprovamos a proposta deles, que nos foi apresentada ontem (domingo)", continua a fonte, referindo-se ao Egito e ao Qatar que, neste momento, estão mediando as negociações entre Israel e o Hamas.

A proposta em causa deverá ser uma versão revista da anterior que estabelecia um período de cessar-fogo de 60 dias entre os dois países.

Já o canal saudita Al Arabiya reporta que a proposta aceita é um compromisso entre um cessar-fogo total (o que representaria o fim efetivo da guerra) e uma trégua temporária, que inclui a libertação dos reféns (em duas fases) e a retirada gradual das forças de defesa israelitas da Faixa de Gaza.

Para já, os contornos exatos deste acordo ainda não são conhecidos.