Hamas aceita acordo de tréguas e de libertação de reféns, diz Al Jazeera

O acordo mira um cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hamas, que poderá também contemplar a troca dos reféns israelitas que ainda estão em cativeiro na Faixa de Gaza, da Palestina

Rafael Damas
18/08/2025 14:12 ‧ há 2 horas por Rafael Damas

Mundo

Guerra

Nesta segunda-feira (18), a rede de televisão Al Jazeera divulgou um reportagem onde uma fonte do Hamas confirmou que o grupo aceitou a proposta de cessar-fogo e libertação dos reféns.

 

"Nós informamos os mediadores que aprovamos a proposta deles, que nos foi apresentada ontem (domingo)", continua a fonte, referindo-se ao Egito e ao Qatar que, neste momento, estão mediando as negociações entre Israel e o Hamas.

A proposta em causa deverá ser uma versão revista da anterior que estabelecia um período de cessar-fogo de 60 dias entre os dois países.

Já o canal saudita Al Arabiya reporta que a proposta aceita é um compromisso entre um cessar-fogo total (o que representaria o fim efetivo da guerra) e uma trégua temporária, que inclui a libertação dos reféns (em duas fases) e a retirada gradual das forças de defesa israelitas da Faixa de Gaza. 

Para já, os contornos exatos deste acordo ainda não são conhecidos.

