'Explosão de calor' assusta turistas na Espanha com ventos de 100 km/h

Neste domingo (17), um fenômeno incomum pegou banhistas de surpresa em praias da Espanha. O evento climático conhecido como reventón térmico (algo como "explosão de calor", em espanhol) provocou uma mudança repentina no tempo e surpreendeu turistas no litoral sul do país.

O episódio aconteceu em Motril, Salobreña e Torrenueva, que fazem parte da Costa Tropical entre Granada e Málaga.

De acordo com a imprensa espanhola, quando aconteceu o fenômeno, a temperatura disparou, atingindo mais de 40 graus em diversas localidades, e ventos com muita areia fizeram com o que os banhistas deixassem as praias. Rajadas de vento chegaram a quase 100 km/h.

Nas redes sociais, internautas compartilharam muitos vídeos do momento em que a 'explosão' assusta os banhistas.

Momento de huida de la playa ante los fuertes vientos… (@lu020405)

A Guarda Civil da região de Granada informou que equipes de emergência foram mobilizadas para resgatar sete pessoas no mar durante o fenômeno, mas que todas foram retiradas em segurança e não houve registro de feridos.