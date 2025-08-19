Notícias ao Minuto
Zelensky anunciou em Washington que os aliados ocidentais devem oficializar em até dez dias garantias de segurança para a Ucrânia. Macron defendeu a criação de um exército ucraniano robusto, enquanto Trump afirmou que Putin estaria disposto a discutir o tema, apesar do ceticismo europeu

Zelensky espera garantias de segurança de aliados europeus em "dez dias"

© Getty

19/08/2025 05:00 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Guerra na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (18), em Washington, que os aliados ocidentais deverão formalizar, dentro de dez dias, um pacote de garantias de segurança para o país, com o objetivo de impedir novos ataques da Rússia.

 

“As garantias de segurança provavelmente serão definidas pelos nossos parceiros e detalhadas em um documento oficial dentro de uma semana a dez dias”, afirmou Zelensky após reunião na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes europeus.

O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou que uma das condições para qualquer acordo de paz será a existência de um exército ucraniano “robusto”, capaz de resistir a novas ofensivas russas. “Essas garantias significam uma Ucrânia com forças armadas fortes, sem limitações em número, capacidade ou armamento. Enquanto Putin acreditar que pode vencer pela guerra, ele continuará”, declarou.

Zelensky disse estar “pronto” para uma reunião bilateral com o presidente russo, Vladimir Putin, e, posteriormente, para um encontro trilateral com Trump. Questionado sobre possíveis concessões territoriais, respondeu que esse ponto “será tratado diretamente com Putin”. Macron reforçou que o tema não entrou nas conversas em Washington, frisando que, neste momento, a prioridade são as garantias de segurança.

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, mostrou ceticismo quanto à participação de Putin. “Ele raramente é confiável. Resta saber se terá coragem de se sentar em uma reunião trilateral ou se está apenas tentando ganhar tempo”, disse à imprensa finlandesa.

Além de Zelensky e Trump, participaram do encontro em Washington Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Segundo Trump, Putin teria sinalizado disposição em discutir as garantias de segurança propostas pelos aliados ocidentais.

Americano diz que fim da guerra depende do ucraniano e descarta entrada na Otan e volta da Crimeia

Folhapress | 17:11 - 18/08/2025

