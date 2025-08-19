Terno de Zelensky? "Eu mudei, mas você está com o mesmo"

© REUTERS/Kevin Lamarque

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu a reunião entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos, o traje de Volodymyr Zelensky voltou a ser comentado, desta vez, de forma positiva.

O mesmo jornalista que havia criticado sua roupa em um encontro anterior tomou a palavra e afirmou, com convicção: “O presidente Zelensky está fabuloso nesse terno!”.

Trump respondeu prontamente que já havia dito o mesmo e, após tocar no ombro do líder ucraniano, lembrou: “Esse é o mesmo jornalista que o atacou da última vez que esteve aqui”.

“Eu me lembro”, retrucou Zelensky, bem-humorado e sorridente, recebendo em seguida um pedido de desculpas do repórter pelo episódio anterior, que foi interpretado no mundo todo como uma humilhação ao presidente ucraniano.

Quando o jornalista começou a formular uma nova pergunta, foi interrompido por Zelensky: “Mas você está com o mesmo terno”, arrancando risadas da plateia e concordância imediata de Trump.

“Eu mudei, você não”, completou o presidente ucraniano.

No dia 28 de fevereiro deste ano, Brian Glenn, correspondente da Casa Branca para o site conservador Real America’s Voice, havia questionado por que Zelensky não usava terno em compromissos oficiais.

“Por que não veste um terno? O senhor está no mais alto nível do Executivo do país e se recusa a usar um. Só quero saber se o senhor tem um”, perguntou Glenn.

“Sim, eu tenho ternos. Há algum problema?”, respondeu Zelensky, enquanto o repórter insistia que “muitos americanos” viam isso como falta de respeito ao cargo.

Na ocasião, o presidente ucraniano explicou que só vestirá terno “quando a guerra terminar”.

“Talvez algo parecido com o seu, ou melhor. Não sei, vamos ver. Talvez até mais barato”, ironizou Zelensky.

Relembre o momento.

Q: "Why don't you wear a suit?"



Ukrainian President Zelenskyy: "I will wear costume after this war will finish." pic.twitter.com/FzJqjIAQHa — CSPAN (@cspan) February 28, 2025

O jornalista explicou depois, em uma publicação no X, que considerava o fato de Zelensky não usar terno como um sinal de “desrespeito”.

“O fato de ele, mais uma vez, entrar no gabinete do cargo mais alto da nação mais poderosa do mundo vestido daquela forma reflete seu desrespeito não apenas pelo nosso país, mas também pelo presidente e pelos cidadãos americanos que tornaram possível a sobrevivência da Ucrânia até agora (do ponto de vista financeiro)”, escreveu Glenn.

“Portanto, sim, podemos julgar um livro pela capa. Dito isso, rezo para que esta guerra termine e para que haja paz na região”, acrescentou.



