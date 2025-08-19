Tubarão-lixa laranja e albino surpreende cientistas na Costa Rica; veja

© Parismina Domus Dei

Um tubarão-lixa de quase dois metros e com uma coloração alaranjada incomum foi avistado na Costa Rica durante uma expedição de pesca organizada pela empresa turística Parismina Domus Dei.

O registro, feito em agosto do ano passado, ganhou novo destaque agora com a publicação de um estudo da Universidade Federal do Rio Grande, citado pelo Miami Herald, que explica a tonalidade peculiar do animal.

Segundo os pesquisadores, o tubarão apresenta xantismo, uma condição genética rara que provoca excesso de pigmentação amarela ou dourada em pele, escamas ou pelos, o que justifica a aparência alaranjada. Até então, o xantismo havia sido observado apenas em alguns peixes das Caraíbas, répteis e aves mas nunca em tubarões ou outros peixes cartilagíneos.

“A descoberta de um tubarão-lixa laranja levanta questões importantes sobre a genética e a adaptabilidade da espécie. Trata-se de um caso isolado ou de um sinal de tendência genética na população local?”, questiona o estudo.

Cientistas apontam que animais com xantismo costumam ter a sobrevivência dificultada, já que a coloração os torna mais visíveis a predadores e presas. No entanto, no caso deste tubarão que já alcançou quase dois metros a condição não parece ter comprometido sua vida até agora.

Mais surpreendente ainda é que o animal também apresenta albinismo, outra condição genética caracterizada pela ausência de melanina, que costuma resultar em pele ou escamas esbranquiçadas, olhos claros e maior sensibilidade ao sol. Nas imagens registradas, é possível observar os olhos brancos do tubarão.

A combinação de xantismo e albinismo torna o caso único e impressionante. Em condições normais, tubarões-lixa adultos têm coloração marrom, que os ajuda a se camuflar nos recifes. Já a cor laranja chamativa, em tese, dificultaria tanto a caça quanto a proteção do animal mas este exemplar parece ter superado tais obstáculos, intrigando os cientistas sobre possíveis vantagens adaptativas dessa raridade genética.