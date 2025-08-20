Menino é atacado por leopardo durante safari: "Lesões profundas"

© Reprodução/X

Um menino de 12 anos ficou ferido, na última sexta-feira, ao ser atacado por um leopardo durante um safari no Parque Biológico de Bannerghatta, em Bangalore, na Índia.

Imagens compartilhadas pela Associated Press e veiculadas, entretanto, por outros meios de comunicação, mostram o animal agachado ao lado do jipe, antes de pular pela janela aberta.

Assim que o animal desceu, o veículo afastou-se, mas o animal continua a persegui-lo por algum tempo.

Ao saltar para o jipe, "o leopardo arranhou a mão do menino, que estava em um local acessível", explicou Surya Sen, diretora executiva do Parque Biológico de Bannerghatta, que confirmou o ataque. "Ele recebeu os primeiros socorros e foi examinado para verificar se havia outros ferimentos."

O menino, identificado como Suhas, sofreu "lesões profundas" na mão, segundo o India Today. A criança foi transportada para um hospital.

As autoridades deram início a uma investigação para estudar que medidas de segurança poderão ser implementadas no parque para prevenir este tipo de incidente - que não é inédito. No ano passado, outro leopardo tentou trepar um jipe de safari no mesmo local.