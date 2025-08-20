Enorme barragem na China torna os dias mais longos

© <p>Getty Images</p>

Maior projeto hidrelétrico do mundo, a Barragem das Três Gargantas fica no Rio Yangtze, na província de Hubei, na China. Levou décadas para ser construída e, apesar de sua incrível capacidade de geração de energia, tem sido cercada de controvérsia. De um risco maior de deslizamentos de terra ao deslocamento de moradores locais, muitos encontraram problemas para reclamar quando se trata da enorme represa.

Um tópico que vem deixando as pessoas preocupadas é a capacidade potencial da barragem de mudar a duração dos nossos dias. Curioso? Confira esta galeria para saber mais.

