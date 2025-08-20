Dois mortos e 25 casos em surto de listeriose ligado a queijo francês

© iStock

Um surto de listeriose relacionado ao consumo de queijos macios pasteurizados da empresa francesa Chavegrand foi confirmado pelas autoridades de saúde da França. Entre dezembro de 2024 e 13 de agosto de 2025, foram registrados 23 casos da doença no país, incluindo duas mortes. Outros quatro casos foram identificados em países europeus que receberam os produtos.

Os queijos foram distribuídos para mais de 30 países, entre eles Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega. Os produtos afetados são elaborados com leite pasteurizado de vaca ou cabra e podem ser reconhecidos pelo selo sanitário FR 23.117.001. No Reino Unido, o recall inclui o Mon Ami brand Mild & Creamy French Camembert Petit 125g, com validade até 22 de setembro de 2025.

Riscos e sintomas

A bactéria responsável pela contaminação é a Listeria monocytogenes, transmitida por alimentos contaminados. A infecção pode causar febre, dores musculares, náusea e diarreia. Em pessoas com maior vulnerabilidade, como gestantes, idosos e imunodeprimidos, a doença pode evoluir para quadros graves, como meningite, septicemia e complicações na gravidez. O período de incubação pode variar de um a 70 dias, o que dificulta a identificação da origem da contaminação.

Medidas e recomendações

As autoridades francesas recomendaram que os consumidores evitem produtos fabricados antes de 23 de junho de 2025. Pessoas que tenham ingerido os queijos e apresentem sintomas devem procurar atendimento médico, mesmo que os sinais apareçam semanas após o consumo.