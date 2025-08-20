Homem britânico é detido após comportamento violento durante voo

© Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images

Um avião da companhia aérea Jet2 com destino a Alicante foi obrigado a retornar a Leeds depois que um passageiro com comportamento violento começou a insultar outros passageiros.

De acordo com a imprensa britânica, o avião, que havia decolado de Leeds, no Reino Unido, precisou voltar 45 minutos após a decolagem por causa de um homem de 30 anos que começou a discutir com as pessoas a bordo.

“Ele gritava, xingava e até desafiava para brigas”, contou uma testemunha, acrescentando que a tensão aumentou quando a tripulação tentou acalmá-lo.

Como não conseguiram, o piloto decidiu dar meia-volta e retornar ao aeroporto de Leeds.

Vários passageiros registraram o episódio, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, mostrando um clima de confusão.

Man Detained After Disruptive Incident on Jet2 Flight Led to Diversion



A man has been detained following a disruptive incident on Jet2 flight LS491 from Leeds Bradford to Alicante. The flight, departing Leeds Bradford Airport at 6:41 PM this evening, turned back over Leicester… pic.twitter.com/RXQrMdDQau — Yapp (@YappAppLtd) August 18, 2025

Já no aeroporto de Leeds, as autoridades entraram no avião e retiraram o passageiro. Nas gravações compartilhadas, é possível ouvir aplausos e comemorações. O homem de 30 anos acabou sendo preso sob acusação de ter embarcado embriagado e também recebeu uma proibição de voar durante seis meses. A companhia aérea classificou a medida como exemplar.

