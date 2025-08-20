'Streamer' é morto durante transmissão ao vivo na França

© Reprodução/X

Um streamer francês, conhecido como Jean Pormanove ou JP, popular por realizar desafios extremos na plataforma australiana de streaming Kick, morreu enquanto fazia uma transmissão ao vivo, na madrugada de segunda-feira. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Raphaël Graven, de 46 anos, foi encontrado morto em uma residência em Contes, uma vila ao norte de Nice, na França. Segundo o Ministério Público francês, tratava-se de “um espaço alugado para transmissões ao vivo de videogames”.

A morte aconteceu durante uma live que já durava vários dias, da qual também participavam os streamers Owen “Naruto” Cenazandotti e Safine Hamadi.

Durante a transmissão, Jean Pormanove aparecia deitado e aparentemente inerte sob um edredom. Foi um espectador quem alertou os demais participantes de que ele estava “em uma posição muito estranha”. Ao perceber a gravidade, Naruto interrompeu a transmissão.

De acordo com o jornal Le Monde, Jean era ex-militar e já havia sido vítima de episódios de violência e privação de sono durante as transmissões. Outro participante frequente, conhecido como Coudoux, portador de uma deficiência, também era alvo de agressões, insultos e humilhações. Apesar disso, os streamers afirmavam que seus vídeos tinham caráter humorístico.

No fim de 2024, o site Mediapart denunciou os abusos ocorridos em transmissões ao vivo na Kick e citou o caso de Jean Pormanove como exemplo.

Em 8 de janeiro de 2025, Naruto e Safine chegaram a ser detidos sob acusações de “incitação pública ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas em razão de deficiência”, “violência intencional em grupo contra pessoas vulneráveis resultando em incapacidade total de trabalho por menos de oito dias” e “divulgação de gravações de crimes de atentados intencionais contra a integridade pessoal”.

Os dois, no entanto, acabaram libertados, já que “tanto as pessoas que poderiam ser implicadas quanto as vítimas negaram a prática de crimes”, explicou o procurador de Nice, Damien Martinelli.

Naruto pede respeito e que não se divulgue o “último suspiro” de Jean Pormanove

O anúncio da morte foi feito por Naruto, que prestou homenagem ao seu “irmão, companheiro, parceiro” nas redes sociais e pediu que as pessoas não compartilhem o vídeo dos últimos momentos de Jean.

“Sempre temi o dia em que teria que escrever estas palavras. Infelizmente, ontem à noite, JP nos deixou (...) Peço a todos que respeitem sua memória e não compartilhem o vídeo do seu último suspiro enquanto dormia”, escreveu.

Já Safine, de apenas 23 anos, publicou: “Descanse em paz, irmão”.

"Humilhado e maltratado": Governo francês reage a morte de Jean Pormanove

A ministra francesa para Inteligência Artificial (IA) e Tecnologias Digitais, Clara Chappaz, declarou:

“Jean Pormanove foi humilhado e maltratado durante meses ao vivo na plataforma Kick.”

Ela afirmou ainda que apresentou uma denúncia na plataforma Pharma, que permite que qualquer pessoa reporte conteúdos ou comportamentos ilegais online.

“A responsabilidade das plataformas online pela difusão de conteúdos ilícitos não é uma opção: é a lei. Esse tipo de falha pode levar ao pior e não tem lugar na França, na Europa ou em qualquer outro lugar”, escreveu no X (antigo Twitter).

Chappaz informou também que entrou em contato com a ARCOM – autoridade francesa de regulação da comunicação audiovisual e digital – e com a própria Kick, para apurar responsabilidades.

A Alta Comissária para a Infância da França, Sarah El Haïry, também se manifestou, classificando a morte como “horrível”:

“As plataformas têm enorme responsabilidade na regulação do conteúdo online para que nossas crianças não sejam expostas a violência. Peço aos pais que sejam extremamente vigilantes.”

Kick está "empenhada a colaborar" com as autoridades

Em comunicado, a Kick disse estar “profundamente triste com a morte de Jean Pormanove” e enviou “sinceras condolências à família, amigos e comunidade”.

A empresa anunciou que todos os co-streamers que participaram da transmissão foram banidos enquanto a investigação não é concluída e assegurou estar “comprometida em colaborar plenamente com as autoridades”.

“Nossa prioridade é proteger os criadores e garantir um ambiente mais seguro na Kick”, destacou a plataforma.

Jean Pormanove atuava nas redes sociais há cerca de cinco anos e acumulava milhares de seguidores, com grande presença na Kick.

