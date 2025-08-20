Notícias ao Minuto
Aeroporto de Milão é evacuado após homem incendiar área de 'check-in'

Um homem foi detido depois de incendiar a área de 'check-in' no aeroporto de Milão, na Itália. Tentou ainda destruir um cartaz com um martelo e foi travado por um homem, sendo depois imobilizado até à detenção.

© BGatesIsaPyscho/ X (antigo Twitter)

© BGatesIsaPyscho/ X (antigo Twitter)

Notícias ao Minuto Brasil
20/08/2025 13:37 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Itália

Um homem incendiou uma área de check-in no Aeroporto de Milão-Malpensa, na Itália, causando a evacuação parcial do local. O momento foi registrado em vídeo.

 

De acordo com a imprensa internacional, o suspeito de iniciar o fogo foi detido, sendo possível vê-lo nas imagens sendo contido.

O jornal Corriere della Sera informou que o homem chegou a ser filmado derramando um líquido inflamável e também destruindo um cartaz com um martelo.

Foi nesse momento que ele foi interrompido por outra pessoa e, em seguida, imobilizado com a ajuda de mais pessoas.

O episódio aconteceu por volta das 11h (hora local), 6h no horário de Brasília, no Terminal 1.

Ainda não se sabe o motivo que levou o homem a incendiar a área, que precisou ser evacuada por segurança. Segundo autoridades do aeroporto citadas pela imprensa, “não houve interrupção significativa no tráfego aéreo”.

