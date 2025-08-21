Morre Frank Caprio, juiz do programa Cortes de Providence, aos 88 anos

Morreu aos 88 anos o juiz norte-americano Frank Caprio, conhecido mundialmente por suas decisões marcadas pela compaixão no programa de TV Caught in Providence exibido no Brasil como Cortes de Providence. Ele lutava contra um câncer no pâncreas há vários anos. A morte foi confirmada na quarta-feira (20) por um de seus filhos, que destacou a trajetória do pai como “um exemplo de bondade e humildade”.
Caprio ganhou fama internacional ao transformar momentos de tribunal em lições de humanidade, muitas vezes perdoando multas ou chamando crianças para ajudá-lo a julgar casos, sempre com humor e empatia. Trechos de suas audiências viralizaram no TikTok, onde ele passou a ser chamado de “o melhor juiz do mundo”.
@user289366278199266 Rest In Peace we will remember your kindness ️ #gonebutneverforgotten #kindness #fyp #frankcaprio #judge #judgefrankcarprio original sound - user163882636817100
@iroknocks
Judge Frank Caprio has died at 88. Here’s a throwback to one of his best moments.original sound - iroknocks
Nascido em 23 de novembro de 1936, em Providence, Rhode Island (EUA), Caprio atuou por quase 50 anos como juiz do tribunal municipal da cidade. Antes disso, foi professor na Hope High School e conciliou o magistério com os estudos de Direito na Suffolk University, em Boston.
Em dezembro de 2023, emocionou seus seguidores ao revelar o diagnóstico de câncer e pedir orações. Após encerrar um ciclo de radioterapia em 2024, voltou a enfrentar complicações neste ano.
Casado há quase seis décadas, deixa cinco filhos, sete netos e dois bisnetos.