Notícias ao Minuto
Procurar

África concentra mais da metade das mortes por terrorismo, alerta ONU

Relatório da ONU aponta que mais da metade das mortes em ataques terroristas ocorre na África, com destaque para o Sahel e a África Ocidental. O Estado Islâmico amplia presença, recruta combatentes e usa inteligência artificial e redes sociais para propaganda, financiamento e expansão de operações.

África concentra mais da metade das mortes por terrorismo, alerta ONU

© Lusa

Notícias ao Minuto
21/08/2025 05:55 ‧ há 4 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Terrorismo

A África concentra mais da metade das mortes em ataques terroristas no mundo, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). A situação é considerada especialmente crítica na África Ocidental e na região do Sahel, apontadas como epicentros da atividade extremista.

 

Durante reunião do Conselho de Segurança da ONU, o chefe do Escritório das Nações Unidas para Contraterrorismo (UNOCT), Vladimir Voronkov, destacou o ressurgimento das ações do Estado Islâmico no Grande Saara e o crescimento da influência do grupo na África Ocidental, que se tornou um polo de propaganda e de atração de combatentes estrangeiros, sobretudo de países vizinhos.

O relatório estima que organizações ligadas ao Estado Islâmico no Sahel e na África Ocidental reúnam entre 8 mil e 12 mil combatentes, incluindo militantes estrangeiros. Na Líbia, foram identificadas redes de financiamento e logística ligadas ao grupo, com ramificações na região do Sahel.

Outros países africanos, como Moçambique e República Democrática do Congo, também sofrem com a atuação de afiliados do Estado Islâmico, que utilizam ataques de menor escala e sequestros para financiar suas operações.

A diretora do Comitê de Contraterrorismo da ONU (CTED), Natalia Gherman, reforçou que o Daesh Somália passou a ter papel estratégico como centro logístico do grupo, embora forças locais e internacionais tenham conseguido reduzir parte de sua capacidade de atuação. Já na Bacia do Lago Chade, os extremistas têm recebido apoio externo em dinheiro, drones e conhecimento técnico para fabricar explosivos improvisados.

Outro ponto de alerta é o uso de inteligência artificial e redes sociais pelo Estado Islâmico para propaganda, arrecadação de fundos e recrutamento. Segundo Gherman, os extremistas também buscam atrair especialistas em cibersegurança para expandir sua influência, especialmente no continente africano.

Apesar disso, a ONU ressalta que a inteligência artificial também pode ser usada de forma positiva pelos Estados, para reforçar mecanismos de detecção, prevenção e combate ao terrorismo.
 
 

Morre Frank Caprio, juiz do programa Cortes de Providence, aos 88 anos

Morre Frank Caprio, juiz do programa Cortes de Providence, aos 88 anos

Conhecido no Brasil pelo programa Cortes de Providence, Frank Caprio morreu aos 88 anos após lutar contra um câncer no pâncreas. Celebrado por sua compaixão e humor nas decisões judiciais, o juiz conquistou milhões de fãs e ficou conhecido como “o melhor juiz do mundo”

Notícias ao Minuto | 05:30 - 21/08/2025

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você