Vídeo: asa de avião quebra durante voo nos Estados Unidos

Na última terça-feira (19), os passageiros de um voo da Delta Air Lines levaram um grande susto após a asa do avião que viajavam quebrar durante o pouso no aeroporto do Texas, nos Estados Unidos.

Segundo a CNN Internacional, os passageiros da aeronave, que partiu de Orlando para o Texas, perceberam que algo teria quebrado na parte de trás da asa do avião após ouvirem um barulho alto, como um estouro.

"Sentimos que era uma turbulência. O avião estava tremendo. A mulher à nossa frente abriu a janela e disse-nos que [a asa] estava quebrada. Eu abri a janela e me assustei", relatou uma passageira.

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais e é possível ver que uma parte da asa do avião estava quebrada e que, durante o restante tempo de viagem, foi balançando.

A passageira que gravou o vídeo e deu a entrevista salientou que estava com medo de que a peça se soltasse e que pudesse causar a queda do avião.

Já depois da aeronave pousar, verificou-se que "uma parte da asa esquerda não estava no lugar", disse a Delta Air Lines em comunicado, referindo também que o avião se encontra em manutenção

A parte da asa que partiu tem o nome de 'flap' e é um componente móvel que se encontra na parte traseira da asa de uma aeronave que quando é acionada permite a sustentação e o arrasto do avião para que voe em velocidades menores e controle o seu pouso e decolagem com mais segurança.

No avião estavam 62 passageiros e seis membros da tripulação e ninguém ficou ferido.

A Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) está investigando a causa do incidente. A companhia aérea mostrou-se disponível para cooperar.