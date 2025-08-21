EUA iniciam revisão de vistos à procura de violações, e brasileiros podem ser afetados

© <p>Shutterstock</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (21) que está revisando os mais de 55 milhões de vistos válidos concedidos a estrangeiros nos Estados Unidos. A medida inclui pessoas que já possuem autorização para entrar no país e pode afetar brasileiros.

Segundo um comunicado do Departamento de Estado, todos os estrangeiros que têm o documento estão sujeitos a uma "verificação contínua" e, "sempre que houver indícios de uma possível inelegibilidade", o visto poderá ser cassado.

"O Departamento de Estado revoga vistos sempre que houver indícios de uma possível inelegibilidade, o que inclui fatores como sinais de permanência além do permitido, atividades criminais, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou fornecimento de apoio a uma organização terrorista", disse o porta-voz da pasta.

Além disso, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos estão suspendendo imediatamente a emissão de todos os vistos de trabalho para motoristas de caminhão.

Em um post no X, ele disse que "o número crescente de motoristas estrangeiros operando caminhões" no país "está colocando vidas americanas em risco e prejudicando o sustento dos caminhoneiros americanos".

Na terça (19), o governo dos EUA anunciou que levará em consideração "ideologias antiamericanas" ao analisar pedidos de visto e outros benefícios para imigrantes.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) está atualizando o manual que reúne critérios considerados na hora de analisar as candidaturas.

A pasta afirma que o documento será negado a pessoas com "envolvimento em organizações antiamericanas ou terroristas", sem exemplificar ou especificar, e com evidência de "atividade antissemita".

O USCIS disse ainda que "expandiu os tipos de solicitações de benefícios que passam por verificação nas redes sociais".

O governo de Donald Trump anunciou neste ano que vai apertar a verificação de redes sociais dos postulantes à autorização de entrada no país. Funcionários consulares vão passar a exigir, por exemplo, que os candidatos a um visto estudantil concedam acesso a perfis em redes sociais que estejam no modo privado, ou seja, sem acesso para usuários que não sejam autorizados.

Um dia antes, na segunda-feira (18), os EUA anunciaram que revogaram 6.000 vistos de estudantes desde que Rubio assumiu o cargo há sete meses.

Rubio, para agradar a base de apoiadores do presidente, tem encabeçado uma ofensiva contra estudantes estrangeiros, utilizando uma lei que lhe permite rescindir vistos de pessoas que considera irem contra os interesses da política externa dos EUA.

A gestão do republicano também adotou uma política anti-imigração de deportação em massa de pessoas em situação irregular no país.