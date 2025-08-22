Justiça nega liberdade de Erik Menendez: "Continua representando perigo"

© California Department of Corrections via Getty Images

Erik Menendez, o mais novo dos notórios irmãos que foram presos pelo homicídio dos pais em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1989, viu a sua liberdade condicional ser negada por continuar "representando um risco inaceitável para a segurança pública".

O norte-americano, atualmente com 54 anos, fez o seu primeiro pedido para ser libertado meses após um juiz da Califórnia ter reduzido a sua pena e a do irmão, Lyle, de prisão perpétua para 50 anos de anos, tornando-o elegível para o pedido.

No entanto, uma comissão do Departamento dos Serviços de Correção e Reabilitação da Califórnia considerou que Erik Menendez "não tem sido um prisioneiro exemplar" e "continua representar um risco injustificado para a segurança pública".

"Ao contrário do que os seus apoiadores acreditam, você não tem sido um prisioneiro exemplar, e isso preocupa-nos", explicou o comissário Robert Barton a Erik Menendez no final da audiência que durou o dia todo, citado pela agência de notícias The Associated Press (AP).

"Eu acredito em redenção. Se não, não estaria fazendo este trabalho", acrescentou. "Mas, com base nos padrões legais, determinamos que continua a representar um risco inaceitável à segurança pública."

Barton explicou que a principal razão da decisão não foi a gravidade do crime, mas sim o comportamento de Erik na prisão, incluindo o uso repetitivo de celulares.

Segundo a AP, o histórico de Erik Menendez na prisão de San Diego inclui ainda ligações a gangues, compra de droga, participação em um esquema de fraude fiscal, lutas e outras infrações.

Erik, que participou na audiência através de videochamada, explicou que, até recentemente, não via sentido em seguir as regras porque não tinha esperança de sair.

"A partir de novembro de 2024, as consequências passaram a importar. Significava que eu estava destruindo a minha vida", disse, referindo-se à epoca em que a sua condenação começou a ser revista pela justiça norte-americana.

A comissão, composta por dois membros, decidiu negar a liberdade condicional durante um período de três anos. Terminado este prazo, Erik poderá fazer um novo pedido. O irmão mais velho será ouvido durante testa sexta-feira.

Vale lembrar que Lyle Menendez, na altura com 21 anos, e Erik Menendez, com 18 anos, admitiram que balearam fatalmente o seu pai, José Menendez, um executivo da indústria de entretenimento, e a sua mãe, Kitty Menendez, na casa de família, em Bervely Hills, em 1989.

Os irmãos alegaram temer que os pais estivessem prestes a matá-los para impedir que se descobrisse que José Menendez tinha abusado sexualmente do filho mais novo durante anos.

Os irmãos enfrentaram a justiça duas vezes, tendo o primeiro julgamento terminado com um júri empatado.

Os procuradores da época alegaram que não havia provas de abuso sexual e muitos detalhes não foram admitidos no segundo julgamento. O gabinete do procurador do Ministério Público também defendeu que os irmãos pretendiam apoderar-se do patrimônio multimilionário dos pais.

Em 2024, a Netflix lançou uma série inspirada na história dos irmãos, assim como um documentário, dando novamente visibilidade ao caso.