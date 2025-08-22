Americano recebe diagnóstico de peste negra após picada de pulga

© DR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um morador da região do lago Tahoe, no condado de El Dorado, na Califórnia (EUA), testou positivo para peste negra (também conhecida como peste bubônica), informou o governo do estado, segundo informações da imprensa americana. Autoridades disseram acreditar que ele tenha sido contaminado por meio da picada de uma pulga infectada enquanto acampava na região.

O paciente se recupera em casa e está sob supervisão de profissionais da saúde, acrescentaram autoridades.

"A peste bubônica está presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas mais elevadas do condado de El Dorado. É importante que as pessoas protejam a si mesmas e seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente em caminhadas, trilhas e camping em áreas onde há presença de roedores selvagens", disse Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública de El Dorado.

Entre as medidas que devem ser adotadas estão uso de repelente de insetos pelos humanos e de produtos antipulgas pelos animais.

De acordo com os CDCs (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), sete casos de peste bubônica são registrados por ano, em média, nos Estados Unidos.

Causada pela bactéria Yersinia pestis, a doença é transmitida aos humanos por meio de picadas de pulgas infectadas ou contato com animais infectados. Os sintomas costumam ocorrer cerca de duas semanas após a exposição e podem incluir febre, calafrios, fraqueza e inchaço dos gânglios linfáticos. A infecção é tratada com antibióticos comuns.

De acordo com informações da CNN, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia monitora com frequência as populações de roedores em busca de indícios da presença da peste e somente neste ano identificou quatro casos positivos na bacia do lago Tahoe. De acordo com autoridades de El Dorado, o último caso na região havia sido registrado em 2020.

Em meados do século 14, a peste negra foi responsável por uma das pandemias mais notórias da história.