FBI faz buscas em casa de John Bolton, ex-assessor de Trump

22/08/2025 14:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

O FBI (polícia federal norte-americana) realizou buscas na casa e em um escritório de John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Donald Trump, durante esta sexta-feira (22).

Segundo relataram fontes ligadas ao caso à agência de notícias The Associated Press (AP), a investigação está relacionada com a possível retenção de informações de segurança nacional.

As buscas foram realizadas na casa de John Bolton, em Maryland, e no seu escritório, em Washington.

Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump e posteriormente tornou-se crítico do republicano, não foi preso nem acusado de nenhum crime.

Esta manhã, o diretor do FBI, Kash Patel, publicou na rede social X que "NINGUÉM está acima da lei" e que os agentes da autoridade estavam "em missão".

Em resposta, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, defendeu que "a segurança dos Estados Unidos não é negociável". "A justiça será feita. Sempre", atirou.

America’s safety isn’t negotiable. Justice will be pursued. Always. https://t.co/Feev4Cxqlj — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 22, 2025

Em uma entrevista ABC no início deste mês, recorda a AP, Bolton tinha sido questionado se estava preocupado com a possibilidade de a administração Trump tomar medidas contra ele por ser crítico do presidente. No entanto, Bolton disse que Trump já tinha "ido atrás dele" ao retirar-lhe a segurança pessoal.

Acrescentou: "Acho que esta é uma presidência de retaliação".

No início do ano, dias após a tomada de posse de Donald Trump, Bolton tinha revelado que o republicano o tinha retirado da proteção do Serviço Secreto destinado a altos funcionários.

Considerado belicista, Bolton afirmou que foi alvo de um plano de assassinato do Irã entre 2021 e 2022. Teerã queria, supostamente, vingar a morte do seu general Qassem Soleimani, morto a 3 de janeiro de 2020 em um ataque com drones no Iraque ordenado pelo presidente Donald Trump quando ocupou pela primeira vez a Casa Branca (2017-2021).

De acordo com o republicano Bolton, o ex-presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, tinha prolongado a sua medida de proteção dos Serviços Secretos em janeiro de 2021, mas Donald Trump retirou-a e cortou todo o seu acesso a dados de segurança e de inteligência.

A relação entre Trump e o ex-assessor deteriorou-se após uma série de desentendimentos sobre a política externa dos Estados Unidos, que levaram à saída de Bolton do cargo em setembro de 2019.

Na época, Trump afirmou que demitiu Bolton por discordar das suas posições, mas Bolton disse que foi o próprio que decidiu se demitir.

A tensão aumentou ainda com a publicação do livro ‘The Room Where It Happened’, no qual Bolton teceu várias críticas a Trump.

O livro, divulgado pouco antes das eleições presidenciais de 2020, revelava um retrato cru, sem filtros, do comportamento de Trump nos contatos com líderes estrangeiros.

Na ocasião, o governo de Trump tentou impedir a publicação, alegando que o manuscrito continha informação classificada que poderia comprometer a segurança nacional.

