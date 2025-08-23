Trump diz que pode intervir em Chicago, NY e San Francisco

© Lusa

23/08/2025 06:57 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

"Vamos tornar nossas cidades muito, muito seguras. Chicago está um caos (...) por isso provavelmente será a próxima", declarou o presidente dos Estados Unidos a partir do Salão Oval, acrescentando que as forças de segurança federais "também irão ajudar Nova York".

Ainda hoje, Trump declarou Washington como "uma cidade segura" e reivindicou o sucesso do envio da Guarda Nacional e do FBI para reduzir a criminalidade.

"Washington, D.C. voltou a ser uma cidade segura!", proclamou Trump nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.

O presidente norte-americano havia enviado a Guarda Nacional e o FBI para a capital, também governada por democratas, há duas semanas, alegando que as autoridades locais não conseguiam lidar com a criminalidade.

No anúncio de hoje, o republicano disse que pretende fazer o mesmo em Chicago e Nova York, sem dar detalhes sobre quando as forças seriam enviadas.

As autoridades da cidade, lideradas pela prefeita democrata Muriel Bowser, afirmaram que a criminalidade já estava em queda antes da operação de segurança, que classificaram como uma manobra de propaganda autoritária de Trump.

"As multidões estão voltando, o ânimo está alto e nossa Guarda Nacional e a Polícia de D.C. estão fazendo um trabalho fantástico", afirmou Trump na mensagem.

O presidente disse que as forças de segurança "não estão brincando" e que a cidade "não registrou homicídios em uma semana".

Ele citou o sindicato local da polícia, que apoiou desde o início a versão presidencial de que o crime estava fora de controle em Washington.

Trump exigiu que Bowser parasse de "divulgar números falsos e extremamente imprecisos".

Caso a prefeita não o faça, Trump ameaçou que "coisas muito ruins poderão acontecer", incluindo a possibilidade de o governo federal assumir totalmente a administração da cidade de 700 mil habitantes.

Leia Também: EUA tentam "mudança de regime" na Venezuela de forma "terrorista"