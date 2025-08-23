Tubarão "único e raro" reaparece na Papua-Nova Guiné após 55 anos

© Journal of Fish Biology

Um tubarão considerado raro, que não era avistado desde 1970, voltou a ser registrado em Papua-Nova Guiné.

O primeiro exemplar da espécie, batizada “Gogolia filewoodi”, foi capturado por um pescador em julho de 1970, na baía de Astrolabe, próximo à foz do rio Gogol. Tratava-se de uma fêmea grávida com 74 centímetros.

Três anos depois, a espécie foi oficialmente registrada como um novo gênero, recebendo o nome em homenagem ao local da descoberta e ao cientista que a classificou, L. W. Fillewood.

No entanto, desde então, a espécie não havia sido vista novamente, mesmo após diversas pesquisas científicas na região.

Agora, um estudo publicado em 21 de agosto no Journal of Fish Biology revelou que, desde 2020, pescadores da província de Madang capturaram seis exemplares — cinco fêmeas e um macho.

Os animais foram documentados por um funcionário da World Wildlife Fund (WWF), que fotografou parte dos tubarões e confirmou a identidade da espécie. Assim como em 1970, todos foram capturados próximos à foz do rio Gogol.

© Journal of Fish Biology

Os cientistas acreditam que o habitat do tubarão pode se restringir a uma pequena área da baía de Astrolabe e destacam que já estão sendo iniciadas medidas de monitoramento para preservar “essa espécie única e rara”.

Leia Também: Trump diz que pode intervir em Chicago, NY e San Francisco