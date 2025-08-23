Rússia realiza cerca de 450 ataques nas últimas 24 horas, diz Kiev

© Lusa

A área mais atingida foi a de Zaporíjia, uma das quatro regiões declaradas anexadas por Moscou em 2022, mas que ainda não está sob controle das forças russas, segundo o chefe da administração militar local, Ivan Fedorov.

De acordo com a agência espanhola EFE, tropas russas bombardearam 17 localidades de Zaporíjia com drones e mísseis. Fedorov relatou 37 casos de destruição de apartamentos, casas, prédios agrícolas e outras infraestruturas.

Na região de Kherson, 16 civis ficaram feridos em ataques russos na sexta-feira, informou a administração militar local. Foram atingidas infraestruturas críticas, sociais e bairros residenciais, com 11 casas danificadas.

Em Kiev, a capital, foi declarado alerta aéreo por ameaça de drones, mas a medida foi suspensa 32 minutos depois. Também houve ataques noturnos com drones em Konotip e em Kramatorsk, na região de Donetsk, onde três pessoas ficaram feridas, segundo autoridades militares.

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que sistemas de defesa aérea derrubaram quatro bombas guiadas e 160 drones, conforme comunicado divulgado pela agência oficial TASS. A pasta também anunciou a tomada das localidades de Kleban-Byk e Sredneye, em Donetsk, nas últimas 24 horas.

Nos últimos meses, Moscou intensificou operações no leste da Ucrânia, enquanto esforços diplomáticos tentam buscar uma saída para a guerra, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prepara um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mas a participação ainda não está confirmada. Trump afirmou que só terá mais clareza sobre as chances de paz “nas próximas duas semanas”.

Após a invasão, a Rússia anunciou a anexação de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, além da Crimeia em 2014. A Ucrânia e a maior parte da comunidade internacional não reconhecem as anexações.

Atualmente, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano. Putin afirma que a Ucrânia não deveria ser independente, mas parte da Federação Russa. Zelensky, porém, reafirmou que não abrirá mão de nenhuma área reconhecida internacionalmente desde a independência em 1991.

“A nossa bandeira é o objetivo e o sonho de muitos compatriotas nos territórios temporariamente ocupados. Eles a protegem porque sabem que não entregaremos nossa terra ao ocupante”, declarou Zelensky, citado pela EFE.

A guerra já deixou dezenas de milhares de mortos civis e militares, mas o número exato segue desconhecido.

