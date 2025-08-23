Irmãos Menendez continuarão presos! Após Erik, Lyle tem liberdade negada

© Ronald L. Soble/Los Angeles Times via Getty Images

Um dia depois de o irmão mais novo ter a liberdade condicional negada, Lyle Menendez recebeu a mesma resposta do Departamento de Serviços Correcionais e de Reabilitação da Califórnia. Acusado junto com o irmão Erik de matar os pais em 1989, em Los Angeles, ele continuará cumprindo pena de prisão em regime fechado.

A decisão foi anunciada após 11 horas de deliberação, segundo a Reuters, e ocorreu apenas um dia depois de Erik também ter tido o pedido recusado, após uma sessão de 10 horas.

Assim como no caso do irmão, a comissão entendeu que ainda existem indícios de que Lyle, atualmente com 57 anos, representa risco para a sociedade caso seja colocado em liberdade.

Durante sua audiência, Erik admitiu que, até recentemente, não via sentido em seguir regras na prisão porque não acreditava que teria chances de ser solto. Ele já havia sido acusado de envolvimento com gangues, compra de drogas, participação em fraudes fiscais, brigas e outras infrações disciplinares.

Condenados por homicídio em primeiro grau há mais de três décadas, os dois irmãos poderão solicitar novamente a liberdade condicional dentro de três anos.

Em maio deste ano, depois de 35 anos presos, a pena de prisão perpétua foi reduzida para 50 anos, o que permitiu que ambos fizessem o pedido de liberdade condicional.

Caso de grande repercussão

O crime ganhou notoriedade mundial e voltou a ter destaque após o lançamento de um filme e de um documentário da Netflix em 2024. Celebridades, como Kim Kardashian, chegaram a manifestar apoio aos irmãos, inclusive visitando-os na prisão.

Em 1990, o Ministério Público dos Estados Unidos acusou Erik, então com 18 anos, e Lyle, com 21, de assassinarem os pais a tiros para herdar uma fortuna avaliada em US$ 14 milhões (cerca de € 12,5 milhões).

A defesa, no entanto, alegou que os dois sofreram abusos sexuais por anos por parte do pai, com o conhecimento da mãe, e que o crime teria sido um ato desesperado de autodefesa.

O atual procurador distrital de Los Angeles, Nathan Hochman, tentou impedir a audiência por meses. Ele sustenta que os irmãos continuam mentindo sobre os reais motivos do assassinato.

