Imigrante brasileira é detida de forma brusca por agentes da imigração nos EUA

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Uma brasileira transgênero de 28 anos foi presa na tarde deste sábado (23) em uma cidade de Maryland, nos arredores de Washington, por agentes da imigração dos Estados Unidos. Segundo duas amigas, Alice Barbosa está detida numa prisão masculina em Virginia e, por ora, isolada dos demais detentos.

Alice mora nos EUA há pelo menos cinco anos e aguarda o desfecho de um pedido de asilo, de acordo com uma pessoa próxima. Ela havia acabado de entrar no carro de uma amiga para lanchar, acompanhada de ua colega, quando um outro veículo bloqueou a saída do automóvel.

A amiga que conduzia o carro contou à Folha que três homens mascarados saíram do veículo e mandaram que elas descessem. Em um primeiro momento, a motorista pensou se tratar de um assalto e trancou as portas. Depois, abaixou um pouco o vidro, e um agente forçou a abertura por completo.

Vídeos da abordagem mostram um agente algemando Alice de forma brusca e a puxando para fora do carro. Ele gritou que ela estava sendo presa e falou em violação imigratória, acusando-a de não respeitar a data de retorno. Detalhes do caso e o status migratório da brasileira ainda não são conhecidos.

Procurada, a advogada de Alice disse que está analisando o caso. "Estamos buscando mais informações sobre a prisão e o motivo de justamente ela ter sido o alvo."

Segundo uma das amigas, os agentes disseram que o objetivo era prender apenas Alice, mas que, se ela e a outra pessoa que estava no carro não colaborassem, seriam detidas também.

Os policiais se referiram a Alice com o gênero masculino mais de uma vez, e a amiga os corrigiu para que usassem o pronome feminino. Um dos receios das pessoas próximas de Alice é que ela vá para uma cela e fique presa com os demais detentos homens.

Um dos policiais ainda menciona em um dos vídeos que ela teria condenações passadas nos EUA. De acordo com uma amiga, o processo seria relacionado a uma ocasião em que ela foi abordada por posse de maconha no Texas.

Outra amiga de Alice conversou com sua mãe, que está no Brasil, e tentou mobilizar também o consulado americano nos EUA. Uma pessoa da representação disse a ela que só a partir de segunda (25) poderia atuar no caso e que há uma fila grande de brasileiros detidos aguardando por auxílio do governo.

A prisão é mais uma que faz parte do esforço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover a maior deportação em massa da história do país.

