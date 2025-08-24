EUA confiam em negociações com Rússia para paz duradoura na Ucrânia

© Lusa

"Acreditamos em uma solução negociada que defenda a soberania ucraniana e garanta sua segurança a longo prazo, levando a uma paz duradoura", afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, em uma mensagem divulgada pelo Departamento de Estado.

O presidente norte-americano, Donald Trump, pretende organizar uma cúpula entre Volodymyr Zelensky e o homólogo russo, Vladimir Putin, mas nos últimos dias tem demonstrado impaciência em relação às posições de Moscou sobre uma solução para a guerra.

Trump, que prometeu durante a campanha eleitoral encerrar a guerra na Ucrânia em 24 horas, já se reuniu com Putin no Alasca, em 15 de agosto, e com Zelensky e líderes europeus três dias depois.

Uma das questões centrais é a das garantias de segurança para a Ucrânia, já que o Memorando de Budapeste, de 1994, não impediu a Rússia de anexar a Península da Crimeia em 2014 e de invadir o país vizinho em janeiro de 2022.

Nesse memorando, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido deram garantias de segurança à Ucrânia, Belarus e Cazaquistão em troca do arsenal nuclear soviético que estava em seus territórios e da adesão ao Tratado de Não Proliferação Nuclear.

Kiev tem recebido armamento ocidental desde a invasão russa, inclusive dos Estados Unidos, mas o jornal The Wall Street Journal revelou que Washington bloqueou o uso de mísseis de longo alcance para ataques dentro da Rússia.

Citando fontes do Pentágono, o jornal noticiou no sábado que a restrição tem sido imposta desde a primavera, “limitando Kiev no uso de uma arma poderosa na luta contra a invasão de Moscou”.

“O veto [...] a ataques de longo alcance restringiu as operações militares da Ucrânia, já que a Casa Branca tem buscado persuadir o Kremlin a iniciar negociações de paz”, acrescentou o jornal, referindo-se às presidências norte-americana e russa.

Na mensagem pelo Dia da Independência, Marco Rubio declarou que “os Estados Unidos estão comprometidos com o futuro da Ucrânia como nação independente”.

“Enquanto homenageiam a história de sua nação, os Estados Unidos esperam continuar a construir nossa parceria econômica e de segurança para um futuro pacífico e próspero para ambos os países”, acrescentou Rubio.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, vai participar das comemorações do 34º aniversário da independência da Ucrânia.

“Neste momento crítico da história desta nação, o Canadá reforça seu apoio e seus esforços em prol de uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”, disse Carney ao chegar a Kiev.

Zelensky anunciou nas redes sociais que recebeu mensagens de vários líderes, incluindo os chefes de Estado da China, Estados Unidos, Turquia, Reino Unido e Vaticano.

