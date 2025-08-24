Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico

© Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar atenção em suas aparições públicas ao ser visto usando maquiagem na mão direita. O episódio ocorreu um mês depois de a Casa Branca confirmar que o republicano apresenta hematomas na pele em razão de uma condição de saúde.

Na última sexta-feira (22), durante encontro em Washington com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, jornalistas notaram que Trump havia aplicado uma base no dorso da mão.

Em vídeos e fotos do evento, usuários das redes sociais também comentaram o esforço do presidente para esconder a região, seja apoiando a mão esquerda sobre a direita ou girando o pulso de forma incomum enquanto gesticulava.

Questionada sobre o episódio pelo jornal britânico The Independent, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, evitou falar diretamente sobre a maquiagem. Ela preferiu destacar a rotina de contato físico de Trump com apoiadores.

— O presidente Trump é um homem do povo e se encontra com mais americanos e aperta as mãos deles diariamente, mais do que qualquer outro presidente na história. Seu compromisso é inabalável, e ele prova isso todos os dias — afirmou Leavitt.

Diagnóstico em julho

As mudanças na coloração da mão do presidente já vinham sendo notadas desde julho, quando também foi percebido um inchaço nos pés e tornozelos. Na ocasião, a Casa Branca revelou que Trump havia sido diagnosticado com insuficiência venosa crônica.

Segundo Leavitt, o presidente passou por avaliação médica após apresentar inchaço nas pernas e hematomas nas mãos. Foram realizados exames de sangue e ultrassom.

Em memorando oficial, assinado pelo médico Sean Barbabella, o governo americano informou que a insuficiência venosa foi a responsável pelo inchaço, mas ressaltou que a condição é “benigna e comum, especialmente em indivíduos com mais de 70 anos”.

O documento descartou trombose, insuficiência cardíaca, comprometimento renal ou outras doenças sistêmicas. Sobre as manchas nas mãos, o texto atribuiu as marcas roxas a apertos de mão frequentes e ao uso regular de aspirina.

“O presidente Trump continua em excelente estado de saúde”, concluiu a nota.

Histórico de aparições

Essa não é a primeira vez que a condição de Trump gera questionamentos públicos. Em fevereiro, a imprensa americana já havia registrado a mão direita do presidente roxa. Na época, a Casa Branca explicou que os hematomas eram resultado do contato físico constante com apoiadores.

Em maio, quando embarcava para uma viagem ao Catar, Trump foi novamente fotografado, dessa vez com a mão amarelada, aparentemente maquiada para disfarçar as manchas. Nos meses seguintes, episódios semelhantes se repetiram, incluindo durante a cúpula da Otan, em junho.

O que é insuficiência venosa crônica

A insuficiência venosa crônica ocorre quando as veias das pernas sofrem danos que dificultam o retorno do sangue ao coração. Entre os fatores de risco estão idade avançada, histórico familiar, obesidade, gravidez, uso de anticoncepcionais à base de estrógeno e longos períodos em pé.

Embora seja uma condição que pode causar desconforto e alterações visíveis na pele, os médicos da Casa Branca reforçam que o quadro de Trump não apresenta complicações graves e está sob controle.

