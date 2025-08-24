Ucrânia só usa armas próprias para ataques de longo alcance na Rússia

© Lusa

“Hoje, para ser honesto, estamos usando nossas armas de longo alcance de produção nacional. E, recentemente, para ser sincero, não discutimos essas questões com os Estados Unidos”, disse Volodymyr Zelensky em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em Kyiv.

O The Wall Street Journal noticiou no sábado que Washington vetou o uso de armas fabricadas nos Estados Unidos em ataques de longo alcance em território russo feitos pela Ucrânia.

“Houve um momento em que recebemos sinais diferentes [de Washington] sobre os nossos ataques de retaliação contra os ataques [russos] ao setor energético”, reconheceu Zelensky em declarações citadas pela agência Ukrinform e pela agência France-Presse (AFP).

Na noite passada, as forças ucranianas usaram drones para atacar um terminal de gás no porto russo de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, além da refinaria de petróleo de Syzran, na região russa de Samara, entre outros alvos.

De acordo com uma publicação exclusiva do The Wall Street Journal, o Pentágono proibiu o uso de seus sistemas de mísseis táticos (ATACMS) contra alvos dentro da Rússia desde o fim da primavera.

Essa decisão afeta tanto as armas de longo alcance fabricadas nos Estados Unidos quanto as fornecidas pelos aliados europeus que dependem da inteligência e da tecnologia americanas.

