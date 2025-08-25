Parasita carnívoro que 'ameaça' EUA é detectado pela 1ª vez em humano

© CDC/ Site

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos anunciou, no domingo (24), que foi detectado no país o primeiro caso de um humano afetado pela 'Cochliomyia hominivorax' ['New World screwworm'], um parasita carnívoro, após viagem.

De acordo com a Reuters, o caso foi confirmado pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças [Centers for Disease Control and Prevention, CDC] em 4 de agosto e envolvia um paciente do estado de Maryland que tinha regressado de uma viagem a El Salvador.

"O risco para a saúde pública nos Estados Unidos devido a essa introdução é muito baixo", explicou Andrew G. Nixon, porta voz do departamento de saúde.

Segundo a administração norte-americana, este ano não foi detectada nenhuma situação que envolve esta infecção em animais, este ano.

De acordo com a Reuters, será possível que as notícias sobre a infecção devido a este parasita, uma mosca que larga larvas, abalem a indústria da produção de carne bovina e comerciantes de gado, já em alerta devido à situação - isto porque esta praga, que se localiza agora na América Central e no sul do México, estaria se deslocando para o norte.

A confirmação de Washington sobre este caso ocorre na semana seguinte a uma viagem realizada pela Secretária do Departamento de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, até ao estado do Texas, que faz fronteira com o México, onde anunciou planos para a construção de uma instalação esterilizada para moscas, como parte dos esforços para combater a praga.

A Reuters falou ainda com uma veterinária estadual da Dakota do Sul que foi notificada já na semana passada sobre um caso de infecção vindo de Maryland. A médica, Beth Thompson, procurou respostas junto do CDC, que remeteu esclarecimentos para o estado: "Descobrimos [o caso] por outros meios e tivemos que ir ao CDC para nos informar do que estava acontecendo. Eles não foram transparentes."

Uma outra fonte disse, no entanto, à mesma agência, que alguns veterinários souberam do caso através de uma reunião na semana passada com os veterinários.

Mas que parasita é este?

A situação diz respeito a moscas que depositam ovos em feridas de qualquer animal com sangue quente, o que inclui os seres humanos. Os ovos eclodem, centenas de larvas usam a boca para perfurar a carne viva, e, eventualmente, matam o hospedeiro [pessoa ou animal afetado] se não houver tratamento.

Estas larvas podem ser devastadoras para o gado e a vida selvagem, e raramente infectam humanos. No entanto, sublinha a Reuters, uma infecção em um animal ou pessoa pode ser fatal.

De acordo com o que o CDC adianta no site, os sintomas manifestam-se de muitas formas, como, podendo ser vistas as larvas à volta de uma ferida aberta. "Também podem estar no nariz, nos olhos ou na boca", alertam os especialistas.

Para além dos locais, o CDC aponta ainda que podem ser sinais desta infecção quando existem lesões cutâneas inexplicáveis que não cicatrizam, feridas que pioram, feridas de onde se sinta dor, sentir o movimento de larvas ou um cheio desagradável vindo da ferida.