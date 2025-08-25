Foto da detenção de imigrante viraliza... por motivo inusitado

© X/

A detenção de um imigrante mexicano ilegal nos EUA tornou-se viral por um motivo inusitado! Diego Hernandez, de 42 anos, foi detido no sábado (23), tendo a foto do momento sido compartilhada nas redes sociais das forças de segurança para a imigração de San Diego, na Califórnia.

A imagem conta desde então com mais de 25 milhões de visualizações... e muitos criticaram as autoridades.

A imagem mostra o detido ao lado de uma agente, que decide virar-se de costas para a foto, tapando desta forma o seu rosto.

Aquilo que viria a evidenciar-se na imagem são assim as características físicas da mulher, incluindo a altura, que muitos dizem ter sido proposital.

ICE San Diego arrested Diego Hernandez, 42, an illegal alien from Mexico with multiple convictions for DUI and repeated illegal re-entry into the U.S. He chose to break our laws again and again. He will remain in ICE custody pending removal-because public safety comes first. pic.twitter.com/rR4nWCVHmN — ICE San Diego (@EROSanDiego) August 23, 2025

"Estou maluco ou estão tentando humilhar o detido [...] e tentando ganhar mais visualizações?", questiona um internauta.

A imprensa norte-americana refere que as fotos de detenção do ICE são normalmente encenadas de forma a ocultar o rosto do agente responsável pela detenção, para proteger a sua identidade, mas esta foto em particular, de um detido, ao lado de uma agente curvilínea, tornou-se viral nas redes sociais.

Hernandez, que tem várias condenações por conduzir embriagado, foi preso em San Diego depois de as autoridades locais terem notificado o ICE. Espera-se que o homem seja deportado para o México.

Na rede social X, onde a sua detenção foi compartilhada, esta força de segurança escreve que o suspeito tem "várias condenações por conduzir sob o efeito do álcool e reentrada ilegal repetida nos EUA".

"Ele optou por infringir as nossas leis repetidamente. Ele permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda a deportação, porque a segurança pública está em primeiro lugar", lê-se em nota.