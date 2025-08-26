Após maquiagem, Trump surge com grande mancha roxa na mão; veja!

© Chip Somodevilla/Getty Images

A mão direita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua dando que falar. Depois de surgir, recentemente, com maquiagem, levantando questões sobre o seu estado de saúde, esta segunda-feira (25), na Casa Branca, tentou mantê-la escondida durante uma coletiva de imprensa, contudo, pouco depois, acabou por ser visível um grande hematoma nas costas da mão.

Hoje, enquanto estava sentado na sala oval, o presidente colocou a mão esquerda sobre a direita a maior parte do tempo. No entanto, acabou não conseguindo esconder a contusão em alguns momentos. O grande hematoma acabaria por ficar claramente visível, pouco depois, quando Trump recebeu e cumprimentou o homólogo sul-coreano, Lee Jae-myung.

Ao contrário do que aconteceu na sexta-feira, Trump não usou qualquer maquiagem na mão. Note-se que este fato chamou à atenção, uma vez que o chefe de Estado norte-americano estava usando uma base mais clara do que a sua cor de pele.

Pode ver as imagens na fotogaleria acima

Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico Em vídeos e fotos de um evento, usuários das redes sociais comentaram o esforço do presidente para esconder a região, seja apoiando a mão esquerda sobre a direita ou girando o pulso de forma incomum enquanto gesticulava. Guilherme Bernardo | 10:01 - 24/08/2025

Nesse dia, embora sem fazer qualquer referência ao uso de maquiagem, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, falou nos apertos de mão frequentes do presidente, de 79 anos, indo ao encontro do que já havia dito anteriormente, quando tinha explicado que Trump tinha "pequenos hematomas nas costas das mãos", decorrentes de "uma irritação leve nos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pela toma de aspirina".

"É um efeito colateral conhecido e benigno da terapia com aspirina", disse, assegurando, contudo, que não foram encontrados indícios de "trombose venosa profunda ou doença arterial".

Trump já tinha sido visto com base na mão direita em outras ocasiões e os primeiros hematomas chamaram à atenção em fevereiro. Além disso, recentemente, no seu encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, na semana passada, aparentava ter os tornozelos inchados.

Vale destacar que, em abril, a Casa Branca divulgou um boletim de saúde que apontou que Trump tinha "uma excelente saúde cognitiva e física".

"O presidente Trump goza de excelente saúde cognitiva e física e está totalmente apto para servir como chefe de Estado e comandante-chefe" das Forças Armadas, referia o relatório.

Trump concluirá o seu segundo mandato aos 82 anos, em janeiro de 2029.