Vice de Trump leva 'lição de história' após declarações sobre guerra

O vice-presidente dos Estados Unidos da América está sendo detona nas redes sociais depois de ter provado, durante uma entrevista, que os seus conhecimentos de história não estão em dia... ou pelo menos assim o dizem os internautas.

Tudo começou com uma entrevista de JD Vance a Kristin Weker, no programa 'Meet the Press', da NBC, onde ele foi questionado sobre quais são as intenções de Donald Trump relativamente à guerra na Ucrânia.

O vice presidente dos EUA afirmou que o objetivo do presidente do país é simplesmente tentar mediar as negociações entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo ucraniano, Volodomyr Zelensky.

"Se voltarmos à Segunda Guerra Mundial, se voltarmos à Primeira Guerra Mundial, se voltarmos a todos os grandes conflitos da história da humanidade, todos eles terminaram com algum tipo de negociação", afirmou, agitando de imediato a internet.

'Vice' de Trump acusado de ignorância

Nas redes sociais muitos surgiram imediatamente para esclarecer JD Vance, dando-lhe uma lição de história, recordando que "a Segunda Guerra Mundial não terminou com negociações entre os Aliados e as potências do Eixo, mas sim em 1945, com a rendição incondicional da Alemanha e do Japão".

"Me preocupa que o vice-presidente e futuro candidato republicano para 2028 seja um idiota que não sabe que a Segunda Guerra Mundial terminou no campo de batalha com os Aliados exigindo a rendição incondicional", escreveu um internauta na rede social X, onde partilhou também um vídeo do momento da entrevista [que pode ver na galeria acima].

Já outro usuário da mesma rede social, considera ainda mais "incrível" que "o idiota JD Vance afirme que os EUA não venceram a Segunda Guerra Mundial", lembrando que "negociamos com a Alemanha para acabar com a guerra, ou com o Japão".

JD Vance é ainda acusado de estar espalhando desinformação.

Há quem defenda Vance

Apesar das críticas, houve também quem defendesse o político republicano, considerando que as suas afirmações não são assim tão descabidas.

"Durante as negociações, [o Eixo] concordou em render-se e nós concordamos em aceitar a sua rendição", afirma um internauta referindo-se ao fato de terem havido, efetivamente, negociações, apesar da rendição.