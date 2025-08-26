Notícias ao Minuto
Diretora do Fed se recusa a deixar cargo após ser demitida por Trump

Donald Trump demitiu Lisa Cook pelas redes sociais, porém o presidente norte-americano não tem poder para tirar funcionários do 'Banco Central' dos Estados Unidos do cargo sem argumento legal

Rafael Damas
26/08/2025 08:20 ‧ há 3 horas por Rafael Damas

Mundo

EUA

Nesta segunda-feira (25), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que destituiu a diretora do Federal Reserve Lisa Cook de seu cargo devido a uma suposta fraude na documentação de uma hipoteca, ampliando sua pressão para que o banco central americano reduza as taxas de juros.

 

O norte-americano fez o anúncio em uma carta direcionada a Cook publicada em suas redes sociais. Presidentes podem remover membros do Federal Reserve do cargo apenas por justa causa. As leis que descrevem esse motivo geralmente relacionam o termo com ineficiência, negligência e atos ilícitos no cargo.

Nesta terça-feira (26), Lisa Cook afirmou que o presidente dos EUA não tem poder para demiti-la e garantiu que não pretende renunciar. A diretora afirmou que "não há motivo legal" para que Trump a demita do cargo. "O presidente Trump alegou ter me demitido 'por justa causa' quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo", disse.

Ao publicar a 'carta' nas redes sociais, Trump disse que a demissão tinha efeito imediato. No entanto, a defesa de Cook disse que o presidente não tem 'poder' para tirar a diretora do cargo, já que o Federal Reserve é autônomo e não deve sofrer interferências de governo. "Tomaremos todas as medidas necessárias para impedir a tentativa de ação ilegal [de Trump]", afirmou o advogado de Cook, Abbe David Lowell.

O caso das hipotecas

O anúncio de demissão ocorreu depois que o Departamento de Justiça indicou que planeja investigar Cook por uma denúncia de William Pulte, aliado de Trump e diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, de que ela teria cometido fraude.

Lisa Cook é acusada de ter registrado moradia em Estado que oferecia isenção de imposto, onde teria comprado duas casas através de financiamento.

